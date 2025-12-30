Mirassol celebra venda recorde e define objetivo para 2026
Equipe arrecadou R$ 22 milhões com venda de Jemmes
A campanha de sucesso do Mirassol no último Campeonato Brasileiro rendeu a maior venda da história do clube. Surpresa em 2025, a equipe terminou a competição nacional na quarta colocação e garantiu uma vaga na Libertadores.
Com o êxito, os atletas passaram a ser visados pelo mercado nacional. Jemmes, um dos destaques da defesa do Leão Caipira, foi vendido ao Fluminense por 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões). É a maior transação da história do Mirassol.
A venda supera a de Luiz Araújo que mudou a história do clube. Na ocasião, o clube negociou o atacante com o São Paulo, mas manteve 30% dos direitos federativos. Em 2017, o jogador foi vendido pelo Tricolor para o Lille da França, que rendeu cerca de R$ 8 milhões ao Mirassol.
Com esse dinheiro, o clube investiu na construção de um CT de alta tecnologia, inaugurado em 2019, que alavancou o Mirassol da Série D, em 2020, para a disputa da Libertadores em 2026. Mesmo com o sucesso, o planejamento segue o mesmo.
Filosofia
A diretoria do Mirassol defende que o valor arrecadado com as vendas mantenha a filosofia adotada nos últimos anos, com investimento em planejamento e sem "loucuras" no mercado. A meta é permanecer na Série A e, mais do que isso, garantir a saúde financeira do clube.
Um exemplo dessa postura foi a transferência de Danielzinho para o São Paulo. Titular e capitão da equipe comandada por Rafael Guanaes no Brasileirão, o Mirassol optou por não fazer "loucuras" para manter o volante visando à próxima temporada.
A fase de grupos da Libertadores está prevista para começar em abril, mas o clube se reapresentou na sexta-feira (26). O objetivo, assim como neste ano, é permanecer na Série A.
Jogadores que deixaram o Mirassol após o fim da temporada
- Bruno Bertinato – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Chico da Costa – Cerro Porteño (retorno de empréstimo)
- Danielzinho – São Paulo (saída em definitivo)
- Gabriel – Sporting Cristal (saída em definitivo)
- Gabriel Knesowitsch – Cuiabá (retorno de empréstimo)
- Guilherme Marques – sem clube (contrato encerrado)
- Maceió – Portuguesa (retorno de empréstimo)
- Matheus Bianqui – Novorizontino (retornou de empréstimo ao Coritiba e foi repassado)
- Matheus Sales – Botafogo-SP (saída em definitivo)
- PH – Noroeste (retorno de empréstimo)
