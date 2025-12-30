Novo contrato de Marçal com o Botafogo é publicado no BID da CBF

Foi oficializada nesta terça-feira (30) a renovação de contrato do experiente lateral-esquerdo Fernando Marçal com o Botafogo até o fim de 2026. O jogador de 36 anos teve o novo vínculo publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no começo da noite.

As negociações pelo aumento do vínculo avançaram antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro, nos primeiros dias de dezembro. Com isso, Marçal vai para sua quarta temporada na equipe alvinegra.

Marçal renovou seu contrato com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Segunda passagem no Botafogo

Marçal chegou ao Botafogo como grande contratação para o segundo semestre de 2022, após longa bagagem europeia em clubes como Benfica, Lyon e Wolverhampton. O defensor ficou até o fim de 2024, mas não teve o contrato renovado.

No entanto, dois meses depois, o jogador acertou um novo vínculo com a SAF de John Textor e voltou a vestir a camisa alvinegra, com vencimentos menores e tratado como peça importante para auxiliar também os jovens que chegaram no clube.

Com os problemas no elenco em 2025, Marçal foi muito utilizado na zaga e se destacou não só pelo papel de liderança, como também nas atuações. Foram 19 jogos em 2025, com cinco gols marcados e exibições sólidas, que reforçaram a confiança da torcida e da gestão.

Além do lateral-esquerdo, a SAF também mantém tratativas pela renovação com o zagueiro Alexander Barboza, que tem contrato até o fim de 2026. As partes têm vontade e otimismo, mas esbarram em alguns detalhes financeiros para um acordo.

