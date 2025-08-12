Sorteio da Copa do Brasil: Athletico encara o Corinthians nas quartas de final
Furacão já sabe o caminho até uma possível final na busca do bicampeoanto
O Athletico vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro (RJ).
O primeiro jogo acontece na Arena da Baixada, enquanto a decisão ocorre na Neo Química Arena. Os jogos estão previstos para 27 de agosto e 11 de setembro, e a CBF irá detalhar as datas na sequência.
Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.
Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.
Chaveamento da Copa do Brasil
Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.
O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.
O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.
Confrontos das quartas de final
- (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
- (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
- (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
- (Confronto 4) Bahia* x Fluminense
*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo
Premiação da Copa do Brasil
O Athletico já garantiu R$ 13,6 milhões pela participação até aqui. Caso avance à semifinal, ganha mais R$ 9,9 milhões.
1ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
- Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil
2ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
- Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão
3ª FASE
- Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
- Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250
OITAVAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
- Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250
QUARTAS DE FINAL
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
SEMIFINAL
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
FINAL (VICE-CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
- Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000
FINAL (CAMPEÃO)
- Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
- Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000
Calendário-base da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
Athletico na Copa do Brasil
O Furacão passou pelo Pouso Alegre na primeira fase, com vitória por 2 a 0, fora de casa. Na segunda fase, o time rubro-negro passou pelo Guarany de Bagé, com triunfo por 3 a 1, na Arena da Baixada.
Na terceira fase, com jogos de ida e volta, o Athletico empatou com o Brusque em 0 a 0, na Arena Joinville, e venceu por 1 a 0, em casa. Por fim, nas oitavas, a equipe rubro-negra perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, mas se classificou ao vencer 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na Arena.
Próximos jogos do Athletico na Série B
- Athletico x Cuiabá: sábado (16), às 20h30, Arena da Baixada
- CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé
- Athletico x Novorizontino: sábado (30), às 20h30, Arena da Baixada
