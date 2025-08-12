menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil: Athletico encara o Corinthians nas quartas de final

Furacão já sabe o caminho até uma possível final na busca do bicampeoanto

Em jogo hoje, o Corinthians recebe o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
Athletico enfrenta o Corinthians nas quartas e pode enfrentar Atlético-MG ou Cruzeiro nas semis. Foto: Gabriel Machado/AGIF
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 12/08/2025
10:45
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta terça-feira (12), na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro (RJ).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro jogo acontece na Arena da Baixada, enquanto a decisão ocorre na Neo Química Arena. Os jogos estão previstos para 27 de agosto e 11 de setembro, e a CBF irá detalhar as datas na sequência.

Essa será a quarta vez que Athletico e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. Em todas, o Timão eliminou o Furacão.

Os encontros anteriores foram em 1997 e 2001, também nas quartas de final, e a última vez em 2009, nas oitavas de final.

Chaveamento da Copa do Brasil

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final
Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. Foto: Reprodução/CBF TV

Dos 92 participantes, apenas oito seguem na briga pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Desses, o Tricolor de Aço e o Fogão nunca conquistaram a competição.

O Furacão, campeão em 2019, é o único time da Série B que chegou nas quartas de final - a última vez que isso aconteceu foi em 2020, com Cuiabá e América-MG - o clube mineiro ainda chegou na semifinal.

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.

O vencedor de Athletico x Corinthians vai enfrentar quem passar do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro. E, quem vencer o clássico carioca entre Vasco e Botafogo, joga contra Fluminense ou Bahia.

Confrontos das quartas de final

  • (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
  • (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
  • (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
  • (Confronto 4) Bahia* x Fluminense

*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo

Premiação da Copa do Brasil

O Athletico já garantiu R$ 13,6 milhões pela participação até aqui. Caso avance à semifinal, ganha mais R$ 9,9 milhões.

1ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.543.500
  • Grupo II (Série B): R$ 1.378.125
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 1.874.250
  • Grupo II (Série B): R$ 1.543.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

  • Grupo I (Série A): R$ 2.315.250
  • Grupo II (Série B): R$ 2.315.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 3.638.250
  • Grupo II (Série B): R$ 3.638.250
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 33.075.000
  • Grupo II (Série B): R$ 33.075.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

  • Grupo I (Série A): R$ 77.175.000
  • Grupo II (Série B): R$ 77.175.000
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

Athletico na Copa do Brasil

O Furacão passou pelo Pouso Alegre na primeira fase, com vitória por 2 a 0, fora de casa. Na segunda fase, o time rubro-negro passou pelo Guarany de Bagé, com triunfo por 3 a 1, na Arena da Baixada.

Na terceira fase, com jogos de ida e volta, o Athletico empatou com o Brusque em 0 a 0, na Arena Joinville, e venceu por 1 a 0, em casa. Por fim, nas oitavas, a equipe rubro-negra perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, mas se classificou ao vencer 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na Arena.

➡️ Veja as notícias do Athletico

Próximos jogos do Athletico na Série B

  • Athletico x Cuiabá: sábado (16), às 20h30, Arena da Baixada
  • CRB x Athletico: sábado (23), às 20h30, Rei Pelé
  • Athletico x Novorizontino: sábado (30), às 20h30, Arena da Baixada

