Palmeiras encaminha empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio

O Palmeiras encaminhou o empréstimo do lateral-esquerdo Caio Paulista para o Grêmio nesta janela de transferências para a disputa da próxima temporada. O jogador, que não faz parte dos planos da comissão técnica alviverde, negocia um acordo válido por um ano, ou seja, até o fim de 2026.

Nesta temporada de 2025, o lateral foi emprestado ao Atlético-MG, onde disputou 36 jogos, sendo 17 como titular e não marcou gols. Na época, a troca envolveu o zagueiro Bruno Fuchs, que hoje já pertence ao Palmeiras. A informação do negócio com o clube gaúcho foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

Caio Paulista tem 27 anos, chegou ao Palmeiras no início de 2024, após deixar o rival São Paulo, e disputou 41 jogos. O lateral-esquerdo tem contrato com o clube paulista até o fim de 2028 e foi contratado por cerca de R$ 18 milhões.

