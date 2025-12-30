Antiga joia do Botafogo fecha com clube para jogar o Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca vem aí, e, como de costume, jogadores conhecidos pro suas passagens pelo quatro clubes grandes irão desfrutar do período de vitrine em equipes de menor expressão. Depois de o Maricá anunciar Rafael Forster, ex-Botafogo, e Wellington, ex-Vasco e Fluminense, foi a vez do Boavista oficializar a chegada de um velho conhecido do torcedor do Glorioso: o atacante Luís Henrique, de 27 anos, formado na base alvinegra, assinou até o fim do estadual e já foi apresentado ao técnico Gilson Kleina.

Luís Henrique chegou ao Botafogo em 2013, contratado junto ao Flamengo, ainda para a equipe sub-17. O torcedor alvinegro lembra bem do centroavante brilhando no time de base e rapidamente ganhando destaque no principal.

Em 2015, aos 17 anos, Luís Henrique Taffner estreou pelo time principal na Série B e logo caiu nas graças da torcida. Em seu primeiro jogo, na goleada por 5 a 0 no Sampaio Correâ-MA, sob o comando de René Simões, o jovem marcou duas vezes e ainda sofreu um pênalti.

Na temporada em questão, o jogador disputou 16 partidas e marcou quatro gols. Ele ainda defendeu a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo e balançou a rede uma vez na campanha que foi até as quartas de final.

Luís Henrique, ex-Botafogo, é o novo reforço do Boavista (Foto: PH Almeida/Boavista)

Pouco espaço e problemas com o Botafogo

O atacante passou por um processo de reciclagem em 2016, para melhor formação, e perdeu espaço com Ricardo Gomes e, posteriormente, Jair Ventura. Outrora tratado como a maior joia das categorias de base do clube, Luís Henrique foi ofuscado, jogou pouco no profissional e não participou da campanha do título brasileiro sub-20, geração de Kanu, Marcelo Benevenuto, Matheus Fernandes, Renan Gorne e do técnico Eduardo Barroca.

continua após a publicidade

Luís Henrique, valorizado na época, e seu estafe — representado por familiares — não chegaram a um acordo pela renovação de contrato com o Botafogo e foi para o Athletico-PR, onde não vingou. Depois disso, o atacante jogou no Grêmio B, rodou o futebol europeu por clubes de Portugal, Finlândia, Dinamarca e Itália.

