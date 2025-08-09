Odair Hellmann oferece premiação para cada gol do Athletico de fora da área

O técnico Odair Hellmann tem dado um incentivo a mais para o elenco do Athletico na temporada. O auxiliar Fábio Moreno revelou que o treinador pagará R$ 1 mil ao jogador que marcar gol de fora da área.

A história foi contada após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Furacão venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades, na noite de quarta-feira (6), na Arena da Baixada.

O gol rubro-negro dentro dos 90 minutos foi do lateral-esquerdo Esquivel, justamente de fora da área. Ele recebeu de Mendoza pelo lado esquerdou, ajeitou e bateu cruzado - a bola teve um leve desvio em Renan Peixoto, dentro da área, que enganou o goleiro Jandrei.

Na entrevista coletiva, Fábio Moreno e Esquivel tiveram um diálogo sobre o tema. Veja abaixo:

- O Odair tem um combinado com os jogadores, que quando faz gol de falta da área ele paga uma grana. Então o Esquivel já pode cobrar ele - disse Fábio Moreno.

- Sobre o que o Odair falou de chute de fora da área, eu não lembro - despistou o lateral.

- Mil - relembrou Moreno.

- Então é R$ 1 mil por gol de fora da área, mas eu não sei o que vai acontecer, porque não foi gol meu. Bateu no Renan (Peixoto). No lance do gol, eu tinha visto que tinha batido em alguém, mas não sabia se em um jogador deles ou nosso. Quando cheguei no vestiário, o Renan falou para mim que bateu nele. Depois, ele viu no telefone que deram o gol para ele. Então, acho que o bicho vai ser dividido, mas vou brigar com o Odair para que dê uma parte para mim. Vai ser uma boa disputa aí - brincou Esquivel.

Na súmula, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) anotou o gol para o lateral Esquivel, aos 23 minutos da segundo etapa. Nas penalidades, o goleiro Santos defendeu as cobranças de Sabino, Gonzalo Tapia e Jandrei, do São Paulo, enquanto Giuliano, Esquivel e Mendoza marcaram para o Athletico.

Suspenso, Odair Hellmann se emociona com classificação do Athletico

O técnico Odair Hellmann estava suspenso por ter sido expulso no jogo de ida, no Morumbis, e acompanhou o confronto em um espaço próximo do setor de imprensa. O auxiliar Fábio Moreno foi o escolhido para ficar na beira do gramado.

Odair Hellmann estava com parte do staff rubro-negro e, posteriormente, foi visto com familiares. O comandante rubro-negro, com a passagem sofrida para a próxima fase, não conteve a emoção e foi abraçado às lágrimas.

Odair Hellmann estava pressionado no Athletico

O Furacão vinha de seis jogos sem vencer na temporada, e o técnico Odair Hellmann estava pressionando no cargo. No final de semana, após empate em 1 a 1 com o Paysandu, em casa, ele se reuniu com o presidente Mario Celso Petraglia no vestiário e demorou quase uma hora para aparecer na coletiva de imprensa.

Na Série B, o Athletico enfrenta um jejum de cinco partidas, com três empates e duas derrotas. A equipe está a sete pontos do G-4 e cinco pontos acima da ZR.

Esquivel marcou gol de fora da área contra o São Paulo. Foto: Duda Matoso/Athletico

