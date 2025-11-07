O atacante Alessio da Cruz, do Athletic, segue com o sonho vivo de disputar a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Holandês naturalizado cabo-verdiano, o jogador foi convocado pela seleção africana nesta sexta-feira (7).

Após ficar de fora da última convocação, Alessio da Cruz acabou lembrado para disputar a Al Ain International Cup, em Dubai, na Data Fifa. O torneio contará com Cabo Verde, Irã, Egito e Uzbequistão.

Cabo Verde entra em campo contra o Irã na terça-feira (13). Caso perca, atuará segunda-feira (17) na disputa do terceiro lugar. Se vencer, jogará a final na terça-feira (18).

Essa é a terceira convocação de Alessio da Cruz pelo técnico Pedro Leitão Brito, o Bubista. Ele entrou em campo em três partidas, sendo duas como titular das Eliminatórias. O atacante, contudo, ficou de fora da classificação inédita dos Tubarões Azuis ao Mundial, em 13 de outubro.

O jogador decidiu jogar por Cabo Verde em 2022, um ano após receber o passaporte africano e ter a primeira convocação. Na base, Alessio da Cruz chegou a defender a seleção holandesa, mas nunca foi lembrado pela principal.

Alessio da Cruz no Athletic

Contratado na metade de julho, vindo do Fortuna Sittard, da Holanda, Alessio da Cruz tem um gol com a camisa do Athletic. Ele disputou 10 jogos, sendo seis como titular.

Criado e revelado pelo Twente-HOL, o atacante de 28 anos passou pelo holandês FC Dordrecht, os italianos Novara, Parma, Spezia, Ascoli, Vicenza e Brescia, além do inglês Sheffield Wednesday, do belga KV Mechelen e do mexicano Santos Laguna.

Cabo Verde, de Alessio da Cruz, nas Eliminatórias

Comandados por Bubista, Cabo Verde mostrou grande regularidade durante as Eliminatórias. Um dos destaques da seleção em campo foi Dailon Livramento, artilheiro da equipe com quatro gols durante as Eliminatórias. A defesa se mostrou fundamental durante a campanha, com apenas uma derrota e oito gols sofridos e apenas um apagão na penúltima rodada, no empate polêmico por 3 a 3.

Na partida, os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.

Como as Eliminatórias Africanas não contam com o auxílio do VAR, não houve revisão do lance. A marcação manteve o empate e adiou a confirmação histórica, confirmada na última rodada, contra Essuatíni.