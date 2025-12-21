Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa Rei; saiba quando

Flamengo e Corinthians estarão frente a frente na abertura oficial do calendário do futebol brasileiro em 2026. As duas equipes vão decidir a Supercopa Rei no dia 24 de janeiro, em duelo que reunirá os campeões das principais competições nacionais da temporada anterior. Apesar da data já confirmada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não anunciou oficialmente o local da partida, o que mantém a expectativa em torno da definição do palco da decisão.

continua após a publicidade

Duelo coloca frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil

O Flamengo chega à Supercopa credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025. Ao longo da competição, o Rubro-Negro mostrou regularidade para chegar à conquista da taça nacional. O título consolidou mais uma vez o clube carioca como um dos protagonistas do futebol brasileiro e garantiu a vaga para a disputa do primeiro troféu da temporada seguinte.

Do outro lado estará o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. O time paulista levantou o troféu neste domingo, dia 21, após vencer o Vasco por 2 a 1 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os gols da conquista foram marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay.

continua após a publicidade

Arena da Amazônia é uma das candidatas a receber a final da Supercopa Rei (Foto: Portal da Copa)

Com a confirmação dos finalistas, a atenção agora se volta para a escolha do estádio que receberá a Supercopa Rei. Três arenas manifestaram oficialmente interesse em sediar o confronto: a Arena da Amazônia, em Manaus; o Estádio Mané Garrincha, em Brasília; e a Arena Fonte Nova, em Salvador. Nos bastidores, a tendência é que a CBF opte pelo Mané Garrincha, na capital federal, que já recebeu outras edições da competição e conta com infraestrutura considerada adequada para grandes eventos.

A Supercopa do Brasil, rebatizada recentemente como Supercopa Rei, tem um histórico marcado por grandes clubes e decisões importantes. Desde a retomada do torneio, Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, São Paulo e Corinthians figuram entre os campeões. O Rubro-Negro, inclusive, é o maior vencedor do período recente, com conquistas em 2020, 2021 e 2025. Já o Corinthians possui títulos mais antigos, conquistados em 1991, enquanto o Grêmio levantou a taça em 1990.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte