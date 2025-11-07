Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, do Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e Campeonato Italiano, entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de novembro de 2025)

Brasileirão Série B

Athletic x Ferroviária — 19h — ESPN e Disney+

Cuiabá x Goiás — 21h30 — Disney+

MLS (playoffs)

Charlotte x New York City — 21h — Apple TV

Campeonato Italiano

Pisa x Cremonese — 16h45 — Disney+

Campeonato Francês

Paris FC x Rennes — 16h45 — CazéTV

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad — 17h — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

Werder Bremen x Wolfsburg — 16h30 — Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Mundial sub-17

El Salvador sub-17 x Colômbia sub-17 — 9h30 — FIFA+

Inglaterra sub-17 x Haiti sub-17 — 9h30 — FIFA+

Alemanha sub-17 x Coreia do Norte sub-17 — 10h — FIFA+

Egito sub-17 x Venezuela sub-17 — 10h30 — FIFA+

México sub-17 x Costa do Marfim sub-17 — 11h45 — FIFA+

Suíça sub-17 x Coreia do Sul sub-17 — 12h15 — FIFA+

Brasil sub-17 x Indonésia sub-17 — 12h45 — Sportv 2, CazéTV e FIFA+

Zâmbia sub-17 x Honduras sub-17 — 12h45 — FIFA+

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Taawoun — 11h35 — Canal GOAT

Al Najma x Al Hilal — 14h30 — Canal GOAT

Jogos de hoje: o Al-Hilal enfrenta o Al-Najma pelo Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Dynamo Dresden x Nuremberg — 14h30 — Rede Contínua Sports e OneFootball

Greuther Fürth x Preussen Münster — 14h30 — OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Duisburg x Waldhof Mannheim — 15h — Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Holandês

Twente x Telstar — 16h — Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

Vitesse x Cambuur — 16h — Canal CaloSalvador

Campeonato Italiano Feminino

Fiorentina (F) x Roma (F) — 16h — Canal GOAT

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Spezia x Bari — 16h30 — OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Campobasso x Sambenedettese — 16h30 — FIFA+

NWSL

Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) — 22h — Xsports e Canal GOAT

