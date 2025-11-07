Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (07/11/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (7)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (7), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, do Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão e Campeonato Italiano, entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 7 de novembro de 2025)
Brasileirão Série B
Athletic x Ferroviária — 19h — ESPN e Disney+
Cuiabá x Goiás — 21h30 — Disney+
MLS (playoffs)
Charlotte x New York City — 21h — Apple TV
Campeonato Italiano
Pisa x Cremonese — 16h45 — Disney+
Campeonato Francês
Paris FC x Rennes — 16h45 — CazéTV
Campeonato Espanhol
Elche x Real Sociedad — 17h — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
Werder Bremen x Wolfsburg — 16h30 — Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Mundial sub-17
El Salvador sub-17 x Colômbia sub-17 — 9h30 — FIFA+
Inglaterra sub-17 x Haiti sub-17 — 9h30 — FIFA+
Alemanha sub-17 x Coreia do Norte sub-17 — 10h — FIFA+
Egito sub-17 x Venezuela sub-17 — 10h30 — FIFA+
México sub-17 x Costa do Marfim sub-17 — 11h45 — FIFA+
Suíça sub-17 x Coreia do Sul sub-17 — 12h15 — FIFA+
Brasil sub-17 x Indonésia sub-17 — 12h45 — Sportv 2, CazéTV e FIFA+
Zâmbia sub-17 x Honduras sub-17 — 12h45 — FIFA+
Campeonato Saudita
Al Fateh x Al Taawoun — 11h35 — Canal GOAT
Al Najma x Al Hilal — 14h30 — Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Dynamo Dresden x Nuremberg — 14h30 — Rede Contínua Sports e OneFootball
Greuther Fürth x Preussen Münster — 14h30 — OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Duisburg x Waldhof Mannheim — 15h — Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Holandês
Twente x Telstar — 16h — Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
Vitesse x Cambuur — 16h — Canal CaloSalvador
Campeonato Italiano Feminino
Fiorentina (F) x Roma (F) — 16h — Canal GOAT
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Spezia x Bari — 16h30 — OneFootball
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Campobasso x Sambenedettese — 16h30 — FIFA+
NWSL
Orlando Pride (F) x Seattle Reign (F) — 22h — Xsports e Canal GOAT
