Decisão da arbitragem em Cabo Verde x Eswatini causa revolta: ‘Escandaloso’

Cabo Verde x Eswatini é um dos duelos que agita as Eliminatórias para a Copa do Mundo na tarde desta segunda-feira (13). No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem causou muita revolta nas redes sociais.

A partida entre Cabo Verde e Eswatini é decisiva e mexe com a emoção de milhares de torcedores. Nas redes sociais, muitos brasileiros, inclusive, estão manifestando seu apoio a Cabo Verde, que precisa apenas da vitória para garantir sua vaga no Mundial. Até aqui, Cabo Verde vai vencendo por 2 a 0.

Por volta dos 25 minutos, o camisa 17 Willy Semedo foi derrubado dentro da área, sem bola, mas o árbitro da partida entre Cabo Verde e Eswatini mandou seguir. Como o duelo não conta com auxílio de VAR, o jogo seguiu normalmente.

Nas redes sociais, muitos torcedores, de vários países diferentes, se revoltaram com a decisão da arbitragem. O jogo acontece no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia, capital do país. Veja abaixo.

Cabo Verde x Eswatini pelas Eliminatórias Africanas (Foto: Reprodução CazéTV)

Veja revolta dos torcedores com lance em Cabo Verde x Eswatini

Seleção teve sua vaga adiada por erro da arbitragem

Um lance polêmico nos acréscimos impediu que Cabo Verde garantisse sua inédita vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção africana empatou por 3 a 3 com a Líbia, fora de casa, nesta quarta-feira (8), pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, e viu a festa ser adiada por conta de um impedimento mal marcado no fim da partida.

O duelo em Trípoli teve contornos dramáticos. Os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.