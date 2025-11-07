Série B: IA crava quem conquista acesso ao Brasileirão

Coritiba, Chapecoense, Remo, Athletico Paranaense, Novorizontino, Criciúma e Goiás disputam ferrenhamente as primeiras colocações na tabela da Série B. Almejando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Lance! questionou a inteligência artificial Chat GPT: "Quais clubes vão conquistar o acesso?"

continua após a publicidade

➡️Série B tem disputas abertas em todas as partes da tabela; veja probabilidades e panorama

Inteligência artificial crava clubes que conquistarão acesso

"Considerando que restam algumas rodadas, gosto de estimar que um time para subir normalmente precisa acumular em torno de 60-65 pontos, dependendo da dificuldade das rodadas finais e dos tropeços dos adversários. Vendo o dado de Coritiba com 60 pontos em 34 jogos — isso acaba funcionando como "meta segura".

Considerando 4 acessos disponíveis, o meu palpite é que os quatro clubes que conquistarão o acesso são: Coritiba, Goiás, Remo e Novorizontino. Os outros (Novorizontino, Athletico Paranaense e Criciúma) acredito que ficarão logo de fora por pouco, ou então farão parte da disputa final, mas não conseguirão a pontuação necessária.

continua após a publicidade

➡️Lembra deles? Artilheiro e garçom da Série B passaram por gigantes do Brasileirão

🟢 1. Coritiba – Favorito absoluto

É o time mais regular da Série B 2025.

Possui elenco equilibrado, com jogadores experientes e boa base defensiva (uma das melhores defesas do campeonato).

O Coxa conseguiu manter uma média de mais de 1,7 ponto por jogo, algo que praticamente garante acesso.

Além disso, joga muito bem em casa — o fator Couto Pereira pesa bastante na reta final.

Resumo: já atingiu a "pontuação de segurança" (cerca de 60 pts). Seria preciso um colapso muito grande para não subir.

🔵 2. Remo – A grande surpresa positiva

É a maior surpresa da Série B.

Time extremamente competitivo, que pontua bem contra adversários diretos.

O técnico soube montar um elenco compacto e organizado, sem depender de estrelas.

Mostra evolução tática, principalmente no sistema defensivo — venceu muitos jogos por placares curtos, mas com eficiência.

Resumo: se mantiver o aproveitamento atual (quase 55–60%), deve chegar na faixa dos 63 pts, suficiente para o acesso.

continua após a publicidade

Pedro Rocha, do Remo, é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Torres/AGIF/Gazeta Press)

🟢 3. Goiás – Força de elenco e estrutura

Um dos clubes mais estruturados da Série B, com investimento e elenco superior à média.

Costuma crescer nas rodadas finais, aproveitando a experiência de jogadores que já disputaram acessos.

Tem um ataque sólido e boa sequência de vitórias em casa, no Serrinha.

Resumo: mesmo oscilando em alguns jogos, o Goiás tem elenco e calendário para reagir. Acredito que garantirá a vaga entre os quatro primeiros.

🟡 4. Novorizontino – Regularidade e bom planejamento

É um time bem treinado, com elenco jovem e organizado.

Costuma "roubar pontos" fora de casa, algo que diferencia os candidatos ao acesso.

Apesar de não ter tanto nome, apresenta futebol estável e consistente.

Resumo: tem mostrado maturidade nas partidas decisivas. Se continuar somando pontos fora e fizer o dever de casa, deve fechar o G-4."