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Após vaias e xingamentos, Arias tem segundo reencontro com Fluminense no Maracanã

Campeão pelo Tricolor em 2023, colombiano volta ao estádio como adversário; Marcão pede pressão da torcida

PorBernardo PinhoVitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
14/10/2026 07:30
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Jhon Arias no Fluminense e no Palmeiras
Jhon Arias no Fluminense e no Palmeiras (Fotos: Reprodução/Arias)

Jhon Arias reencontrará o Fluminense nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Campeão do torneio pelo Tricolor em 2023, o colombiano agora defende o Palmeiras na disputa por uma vaga na decisão. Será seu segundo confronto com o antigo clube no estádio desde a saída para o futebol europeu.

O primeiro, em agosto, terminou com vitória tricolor por 3 a 2 e uma recepção hostil das arquibancadas. Arias ouviu vaias e xingamentos de torcedores que se sentiram traídos pela decisão de vestir a camisa de outro clube brasileiro. Antes de partir para o Wolverhampton, em 2025, o jogador havia declarado que, caso voltasse ao país, defenderia o Fluminense.

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Amizade fora de campo, pressão na semifinal

A trajetória de Arias no Fluminense foi lembrada por Marcão na coletiva após o Fla-Flu de domingo. O treinador reconheceu a contribuição do colombiano, mas pediu que a torcida pressione o ex-jogador e toda a equipe paulista.

— É um jogador que nos deu tanta coisa boa, positiva. É um amigo, mas que hoje está jogando no adversário, e vamos contar com o nosso torcedor para fazer pressão, não só nele, mas em toda a equipe do Palmeiras. Que, no final, o Fluminense saia vencedor, igual naquele jogo passado, vamos fazer de tudo, em estratégia, energia, ambiente, para que a gente faça um grande jogo e leve a vantagem para São Paulo.

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Além do retorno de Arias ao Maracanã como adversário, aquela partida marcou a reestreia do treinador no comando do Fluminense. Agora, o reencontro acontece em uma eliminatória continental.

Arias foi vitorioso no Fluminense

Arias foi um dos protagonistas da conquista da Libertadores de 2023 e também levantou a Recopa Sul-Americana de 2024. Ao lado de jogadores como Ganso e Cano, ajudou a construir o ataque campeão continental. Agora, enfrentará antigos companheiros para tentar impedir o retorno do Fluminense à decisão.

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Antigo sonho do Palmeiras

Atualmente no Palmeiras, Jhon Arias era um antigo sonho da diretoria alviverde, especialmente da presidente Leila Pereira. Quando ainda defendia o Fluminense, o clube paulista tentou contratá-lo, mas não teve sucesso.

Meses depois, o Palmeiras conseguiu tirá-lo do futebol inglês em uma operação de 25 milhões de euros, a segunda maior da história do clube. Sem precisar de um período de adaptação, o colombiano rapidamente conquistou a titularidade e se tornou um dos destaques da equipe comandada por Abel Ferreira, que disputa sua sexta semifinal de Libertadores em sete temporadas.

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– É um desejo da presidente há muito tempo, mas tudo tem sua hora certa. Meu muito obrigado ao staff, sua esposa, família, ao Anderson Barros e também, gente, porque ninguém elogia a presidente, à presidente Leila Pereira. Te desejo todo o sucesso do mundo – afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras, durante apresentação de Arias.

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