Após impasses, Athletico anuncia renovação de Dudu

O Athletico anunciou nesta sexta-feira a renovação do meia Dudu, 19 anos, após quase dois meses de negociação. O novo contrato vai até o final de 2029.

Dudu tinha contrato com o Furacão até 30 de abril de 2026 e poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1 de novembro. De setembro pra cá, times da Europa e do Brasil chegaram a sondar a situação, mas não abriram negociação.

A diretoria atleticana chegou a encaminhar uma extensão de quatro anos, no começo do mês passado, mas viu a tratativa travar por divergências financeiras em um mês decisivo. O principal entrave foi o salário do meio-campista.

O próprio Athletico chegou a acionar uma cláusula de renovação automática por dois anos - até o final de abril de 2028 no final de setembro. O staff considerava a manobra como inválida.

Na última semana, o empresário do atleta, Marcelo Lipatin, intensificou as conversas com o Furacão até chegar a um denominador comum. A multa rescisória para o exterior ficou estabelecida em 60 milhões de euros (R$ 382,4 milhões, na cotação atual), segundo o ge.

A última renovação de Dudu tinha sido em maio de 2023 que, por ser menor de idade, só podia ser por, no máximo, três temporadas. A multa para o mercado brasileiro era de R$ 40 milhões até a renovação atual.

Dudu no Athletico

No CT do Caju desde 2019, quando tinha 13 anos, Dudu estreou profissionalmente em 2023, aos 17 anos na Série A, mas seguiu com prioridade para atuar no sub-20. Ele foi promovido em definitivo ao elenco principal em 2025 e sofreu uma luxação no ombro durante a pré-temporada.

O meia ficou à disposição a partir de junho e começou a ganhar espaço com Odair Hellmann desde agosto. Neste ano, Dudu tem três gols em 19 partidas, sendo sete como titular. Um dos gols, inclusive, foi comparado a um de Messi em 2015 e com pedidos de Prêmio Puskás.

Dudu tem passagens pela base da Seleção Brasileira

Dudu, do Athletico, é o camisa 10 do Brasil na base. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Meia de criação, Dudu é o camisa 10 da Seleção Brasileira na base. Ele acumula convocações com a amarelinha desde o sub-15.

Pelo Brasil, o atleta foi campeão sul-americano sub-17, sendo o garçom do torneio com seis assistências, além da vice-artilharia, com três gols. No mesmo ano, em 2023, ele também disputou o Mundial da categoria, quando caiu para a Argentina nas quartas de final.

De 2024 pra cá, Dudu foi convocado constantemente pelo técnico Ramon Menezes para o sub-20. Contudo, a pedido do próprio Athletico, ele não se apresentou em dois amistosos e ficou de fora do Mundial, em outubro, quando o Brasil foi eliminado na primeira fase e custou o cargo do treinador.

Pelo Athletico, na base, o meia foi bicampeão paranaense em 2022 e 2023, pelo sub-17, e conquistou a Copa Sul sub-20 no ano passado.

Athletico na Série B

A sete rodadas do fim, o Athletico vem de duas derrotas seguidas. O Furacão caiu da quarta para a sexta posição da Série B, com 48 pontos, a dois pontos do Criciúma, último time dentro do G-4.