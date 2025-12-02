Bragantino x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), em Bragança
- Matéria
- Mais Notícias
Bragantino e Vitória se enfrentam a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias
O Bragantino perdeu para o Fortaleza na última rodada e segue estacionado na 12ª posição, com 45 pontos, enquanto o Vitória respirou na luta contra o Z-4 depois de vencer o Mirassol e pulou para 15º, com 42.
Ficha do jogo
Como chega o Bragantino?
Depois de dar uma arrancada com a chegada de Vágner Mancini e vencer três jogos seguidos, o Bragantino estagnou nas últimas duas rodadas e perdeu para Flamengo e Fortaleza, resultados que impediram uma crescente ainda maior da equipe, que sonha com G-8 mas ainda corre remotos riscos de queda.
Em busca dessa desejada vaga na Pré-Libertadores, o Massa Bruta tem o retorno do meia Praxedes, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Fortaleza. Por outro lado, os meias Fabinho, Eric Ramires e Bruno Gonçalves, além dos defensores Guzmán Rodríguez e Agustín Sant'Anna, seguem no departamento médico.
Como vem o Vitória?
Embalado pela sequência de cinco jogos sem perder, dentre eles a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0 no último sábado, o Rubro-Negro baiano quer se afastar de vez do risco de rebaixamento e pode se livrar da queda já nesta rodada, a depender dos resultados dos concorrentes.
Sem suspensos, o único novo desfalque para o técnico Jair Ventura é o zagueiro Edu, que sentiu a coxa contra o Mirassol e deve dar lugar a Zé Marcos, seu substituto imediato.
➡️Na luta contra o rebaixamento, Inter e Vitória têm mesmos adversários na Série A
Confira arbitragem e prováveis times de Bragantino x Vitória
BRAGANTINO x VITÓRIA
34ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista;
📺 Onde assistir Bragantino x Vitória: Premiere;
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ);
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC);
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
⚽ Prováveis escalações
BRAGANTINO (Técnico: Vágner Mancini):
Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gustavo Neves, Gabriel e Eduardo Sasha; Jhon Jhon, Lucas Barbosa e Isidro Pitta.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer (Renzo López).
- Matéria
- Mais Notícias