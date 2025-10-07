Athletico faz promoção de ingressos para a reta final da Série B

O Athletico decidiu fazer uma promoção de ingressos para a reta final da Série B. Na briga pelo acesso, o Furacão terá mais quatro jogos na Arena da Baixada.

- Quatro jogos em casa. Quatro finais! Para conquistarmos o objetivo do acesso nesta reta final de temporada, a força da torcida rubro-negra na Arena da Baixada é fundamental. Por isso, o Modo Caldeirão será ativado com uma promoção especial! - escreveu o clube nas redes sociais.

A diretoria rubro-negra anunciou, no final de semana, um pacote de R$ 150 para as "quatro finais" em casa na Segundona. O Athletico encara Avaí (14), Amazonas (27), Volta Redonda (8/11) e América-MG (22/11).

Assim, cada ingresso sai por R$ 37,50. Atualmente, em um critério adotado desde o ano passado, o bilhete varia de acordo com o adversário e nunca ficou abaixo de R$ 75 (inteira), a não ser em outras promoções.

Como comprar ingressos a R$ 150 para jogos do Athletico

A venda do pacote será realizada exclusivamente através do site ingressos.athletico.com.br, com prioridade para sócios. Cada torcedor poderá adquirir até quatro pacotes, com pagamento via PIX.

De acordo com o Athletico, a comercialização estará disponível para associados na quinta-feira (9), a partir das 10h. Já o público geral pode adquirir das 10h de sexta-feira (10) até 23h59 de sábado (11), conforme a disponibilidade de lugares.

Athletico na Série B

Mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, o Athletico manteve a quarta posição, com 48 pontos, a oito rodadas do fim. A diferença para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de um ponto.