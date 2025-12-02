Coritiba acerta a contratação de filho de Vagner Love

O Coritiba acertou a contratação do atacante Enzo Vagner, 19 anos, que estava no Sport. Ele é filho do jogador Vagner Love, atualmente no Retrô.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

A transferência em definitivo do jogador foi concretizada nesta terça-feira (2). O Leão da Ilha permaneceu com um percentual dos direitos econômicos para eventual venda. do jovem atleta - sem especificar quanto.

No Alto da Glória, Enzo Vagner será integrado ao time sub-23, que vai iniciar a disputa do Campeonato Paranaense, a partir de 7 de janeiro, sob comando de PC de Oliveira. O Coxa planeja utilizar uma equipe jovem nas três rodadas iniciais até colocar o elenco principal.

continua após a publicidade

Após esse período, a diretoria alviverde promete observar os jogadores para possíveis integrações ao time profissional. Sem acordo financeiro com Mozart, o Coritiba ainda procura um técnico para 2026.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carreira de Enzo Vagner, filho de Vagner Love

Enzo Vagner começou a carreira no Cruzeiro. Ele chegou no sub-17 e ficou na Raposa entre 2022 e primeiro semestre de 2023, quando se transferiu para o Sport, clube que o pai Vagner Love estava.

continua após a publicidade

No Leão da Ilha, o atacante empilhou títulos na base: Pernambucano sub-17 e sub-20, Copa Pernambuco sub-20 e MadCup, competição de base disputada em Madri. Ele também foi o artilheiro da Copa Recife.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

No ano passado, após disputar a AlgarveCup, o jovem chegou a passar por um período de testes no Benfica, mas não ficou em Portugal após duas semanas de avaliação. Na ocasião, o clube europeu optou por não realizar uma proposta de compra.

Já nesta temporada, Enzo Vagner estreou profissionalmente diante do Afogados da Ingazeira, pela primeira rodada do Pernambucano, e jogou por 90 minutos O atleta ainda disputou outros dois jogos pelo estadual contra Decisão e Retrô, com 54 minutos em campo.

Vagner Love ainda não aposentou

Vagner Love, 41 anos, segue na ativa e deve renovar com Retrô para a próxima temporada. No time pernambucano, ele marcou um gol em 12 jogos. Ainda em 2025, o atacante fez dois gols e duas assistências em 17 partidas pelo Avaí.

Com passagens pelas base de Vasco, Campo Grande e São Paulo, Vagner Love se profissionalizou no Palmeiras em 2002. Ele acumula passagens por CSKA-RUS, Flamengo, Corinthians, Monaco, Besiktas-TUR Sport, Atlético-GO, entre outros.

Na carreira, Vagner Love acumula 22 títulos, com um Brasileirão (2015) pelo Timão, uma Série B (2003) pelo Palmeiras e duas Copas Américas com a Seleção Brasileira.