Vasco

Vasco está definido para enfrentar o Mirassol; veja escalação

Cruzmaltino faz seu último jogo em São Januário, no Brasileirão, nesta terça-feira (2)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
18:05
Fernando Diniz na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
O Vasco da Gama está definido para enfrentar o Mirassol nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz optou por repetir a mesma escalação inicial que goleou o Internacional por 5 a 1 na última rodada.

As novidades para o confronto ficam no banco de reservas. David e Tchê Tchê, que cumpriram suspensão contra o Colorado, voltam à equipe e estarão à disposição no banco de reservas.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz)

Vegetti Vasco x Mirassol
Vegetti disputa bola no em partida contra o Mirassol (Foto: Raphael Marques/RP FOTOPRESS)

➡️ Vasco vai utilizar camisa comemorativa da Kappa na partida contra o Mirassol

Escalação do Mirassol

Walter; Lucas Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Shaylon; Negueba, Alesson, Renato Marques. (Técnico: Rafael Guanaes)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MIRASSOL
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, SportTV
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

