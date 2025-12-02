Vasco está definido para enfrentar o Mirassol; veja escalação
Cruzmaltino faz seu último jogo em São Januário, no Brasileirão, nesta terça-feira (2)
O Vasco da Gama está definido para enfrentar o Mirassol nesta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz optou por repetir a mesma escalação inicial que goleou o Internacional por 5 a 1 na última rodada.
As novidades para o confronto ficam no banco de reservas. David e Tchê Tchê, que cumpriram suspensão contra o Colorado, voltam à equipe e estarão à disposição no banco de reservas.
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan (Técnico: Fernando Diniz)
Escalação do Mirassol
Walter; Lucas Ramon, Victor, Jemmes, Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Shaylon; Negueba, Alesson, Renato Marques. (Técnico: Rafael Guanaes)
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MIRASSOL
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Premiere, SportTV
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
