Athletico fecha patrocínio com marca de refrigerante para a base
Guaraná Antarctica será estampada em três categorias do Furacão
O Athletico fechou o patrocínio com uma marca de refrigerante para as categorias de base. O acordo com o Guarana Antarctica, empresa tradicional no Brasil, é de um ano.
O novo patrocinador estará presente nas camisas de três categorias do Furacão: sub-14, sub-15 e sub-17. A estreia aconteceu na derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, na Arena da Baixada, pela semifinal do Brasileirão sub-17, na terça-feira (7).
De acordo com o clube, o patrocínio com Guaraná Antarctica foi viabilizado através do projeto Base Furacão, com valores captados através da Lei de Incentivo ao Esporte.
O Furacão prometeu que os recursos, não revelados, "serão aplicados para fortalecer o trabalho já realizado nas categorias de formação, além de promover participações em campeonatos locais, estaduais e regionais”.
O Guaraná Antarctica será estampado no espaço máster, na parte frontal da camisa da base rubro-negra. O outro patrocínio é da Copacol, nos ombros.
Athletico na Série B
Mesmo com a derrota por 3 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, o Athletico manteve a quarta posição, com 48 pontos, a oito rodadas do fim. A diferença para a Chapecoense, primeiro time fora do G-4, é de um ponto.
- Remo x Athletico: quinta (9), às 21h35, Baenão
- Athletico x Avaí: terça (14), às 21h30, Arena da Baixada
- Coritiba x Athletico: domingo (19), às 18h30, Couto Pereira
