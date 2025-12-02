menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians terá time misto contra o Fortaleza; veja provável escalação

Duelo é válido pela 37ª rodada do Brasileirão

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
18:30
Técnico Dorival Júnior, do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraDorival Júnior deve poupar titulares para duelo com o Fortaleza (Foto: Gilson Lobo/ via Gazeta Press)
O Corinthians se prepara para o duelo contra o Fortaleza, que será nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Castelão, na capital cearense. Dorival Júnior deve mandar uma equipe 'mista' para o confronto pelo Brasileirão.

O foco da comissão técnica está na Copa do Brasil, e o Timão visa contar com todo o elenco para as semifinais, que serão disputadas contra o Cruzeiro, a partir do dia 10 de dezembro. Após o empate com o Botafogo, Dorival Júnior adiantou que a equipe teria mudanças para as duas últimas rodadas do Brasileirão.

- Vamos fazer de tudo para chegar nas melhores condições. Vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira. Matematicamente, ainda vejo talvez um pequeno percentual das equipes que estão brigando na parte de baixo. Temos que estar atentos, mas temos o entendimento que teremos uma decisão. Precisamos focar na recuperação para fazer os melhores jogos possíveis na semifinal - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

André Ramalho deve retornar aos titulares contra o Fortaleza
André Ramalho deve ser novidade entre os titulares para duelo com o Fortaleza (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

O clube alvinegro terá quatro desfalques para o confronto: Yuri Alberto sentiu dores na virilha e não viajou para Fortaleza. Além do atacante, Matheuzinho está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Charles cumpre punição do STJD e Memphis segue em recuperação de um edema ósseo no joelho direito.

A tendência é que o Corinthians inicie o jogo com: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Fabrizio Angileri (Hugo); Dieguinho (Vitinho) e Gui Negão.

Prioridade do Corinthians

O Timão ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. O clube alvinegro ainda tem o objetivo de ser o oitavo lugar, que poderia dar lugar na próxima Libertadores caso Cruzeiro, ou Fluminense, conquistem a Copa do Brasil.

Apesar da disputa, o Corinthians se mobiliza para a disputa do mata-mata nacional. A prioridade é ter o elenco completo no confronto contra o Cruzeiro.

