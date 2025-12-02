Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada
Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e do Premiere.
O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Corinthians recebeu o Botafogo em tal rodada e empatou em 2 a 2.
Ficha do jogo
O Fortaleza é o 18º colocado na tabela do torneio, com 40 pontos. O time de Martín Palermo tenta deixar a zona de rebaixamento. O Santos, primeiro clube fora do Z4, tem 41 pontos.
O Corinthians está em nono lugar, com 46 pontos. A equipe de Dorival Júnior briga por um eventual G8.
Histórico do confronto
Fortaleza e Corinthians já se enfrentaram 37 vezes. São sete resultados positivos para os cearenses, 20 para os paulistas e dez igualdades. No 1º turno deste Brasileirão, os clubes ficaram no 1 a 1.
O histórico traz 18 partidas em solo cearense, com sete vitórias dos mandantes, oito dos visitantes e três empates.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X CORINTHIANS
BRASILEIRÃO - 37ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
CORINTHIANS: Hugo Souza; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro (Vitinho), Dieguinho e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
