Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Corinthians recebeu o Botafogo em tal rodada e empatou em 2 a 2.

O Fortaleza é o 18º colocado na tabela do torneio, com 40 pontos. O time de Martín Palermo tenta deixar a zona de rebaixamento. O Santos, primeiro clube fora do Z4, tem 41 pontos.

O Corinthians está em nono lugar, com 46 pontos. A equipe de Dorival Júnior briga por um eventual G8.

Histórico do confronto

Fortaleza e Corinthians já se enfrentaram 37 vezes. São sete resultados positivos para os cearenses, 20 para os paulistas e dez igualdades. No 1º turno deste Brasileirão, os clubes ficaram no 1 a 1.

O histórico traz 18 partidas em solo cearense, com sete vitórias dos mandantes, oito dos visitantes e três empates.

Partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CORINTHIANS

BRASILEIRÃO - 37ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Raniele; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro (Vitinho), Dieguinho e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.