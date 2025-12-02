STF encerra ação penal contra jogador do Sport acusado de forçar cartão amarelo
Jogador deixa de responder criminalmente pelo caso na Justiça comum
- Matéria
- Mais Notícias
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (2), trancar a ação penal contra o jogador Igor Aquino da Silva, conhecido como Igor Cariús, atualmente no Sport. O atleta era acusado de ter recebido dinheiro para forçar um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2022.
Relacionadas
Conmebol estuda fazer final da Libertadores fora da América do Sul
A denúncia havia sido apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que investigou um esquema de manipulação de resultados e cartões envolvendo atletas e casas de apostas. Segundo a acusação, Igor Cariús teria recebido R$ 30 mil para ser advertido com cartão amarelo no jogo entre Atlético-MG e Cuiabá, disputado em novembro de 2022, quando o lateral-direito atuava pelo clube mato-grossense.
A ação penal tramitava na Justiça de Goiás e chegou ao STF após a defesa recorrer de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia mantido o andamento do processo.
Por maioria de votos, o Supremo concedeu o habeas corpus solicitado pela defesa e determinou o encerramento definitivo da ação penal. O placar foi de 2 votos a 1 pelo trancamento do processo.
O voto vencedor foi proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que divergiu do relator do caso, ministro André Mendonça, que havia se manifestado contra o pedido da defesa ainda em agosto. Para Gilmar, a conduta descrita na denúncia não configuraria, de forma clara, o tipo penal imputado ao atleta.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O ministro destacou ainda que Igor Cariús já havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que aplicou uma suspensão de 360 dias ao jogador. Gilmar também ressaltou que a suposta manipulação não teve impacto no resultado da partida.
— Entendo, com todas as vênias, as razões trazidas pelo relator, que o caso concreto pode ensejar a concessão da ordem de habeas corpus por estar caracterizada, a meu ver, a manifesta atipicidade das condutas imputadas ao paciente pelo órgão acusatório — afirmou o ministro em seu voto.
— Penso que se trata de situação que submete o paciente a inequívoco constrangimento ilegal, não apenas em virtude da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, como também porque a persistência da persecução penal importa em violação do próprio princípio da legalidade — completou.
O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto de Gilmar Mendes e garantiu a maioria pela extinção da ação penal. Kassio Nunes Marques não participou da votação por ausência na sessão, e Luiz Fux não integrava mais a Segunda Turma no momento do julgamento.
Com a decisão do STF, Igor Cariús deixa de responder criminalmente pelo caso na Justiça comum, permanecendo apenas as sanções já aplicadas no âmbito da Justiça Desportiva.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias