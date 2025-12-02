CBF realizará Prêmio Brasileirão 2025 em evento na Zona Sul do Rio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará na próxima segunda-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro, o Prêmio Brasileirão 2025. O evento volta a ser realizado após três edições da competição para parabenizar os destaques do ano na temporada do futebol brasileiro.

O Prêmio Brasileirão anunciará os eleitos para a Seleção do Brasileirão 2025 e do Brasileirão Feminino A1, além dos vencedores das premiações de Craque, Revelação e Melhor Treinador das competições. A cerimônia será realizada no Roxy Dinner Show, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Prêmio Brasileirão 2025 será realizado no Rio (Foto: Divulgação/CBF)

As escolhas passarão por votações de treinadores e capitães das equipes participantes, além de jornalistas de todo o país. Também serão premiados, de cada campeonato, o artilheiro e os ganhadores do Gol Mais Bonito, que serão decididos em votação popular, além do melhor quarteto de arbitragem do país (árbitro central, dois árbitros assistentes e árbitro de vídeo).

A CBF ainda fará homenagens aos vencedores dos demais campeões brasileiros da atual temporada (Séries B, C e D e Brasileirões Femininos A2 e A3).

Brasileirão nos momentos decisivos

A última rodada do Brasileirão será disputada um dia antes, no domingo, com todos os jogos às 16h (horário de Brasília). Com o Flamengo tendo o título encaminhado e o G-7 já definido, fica a expectativa quanto à briga contra o rebaixamento. Sport e Juventude já foram rebaixados com antecedência, mas equipes como Fortaleza, Santos, Internacional, Vitória e Ceará seguem lutando pela permanência na elite.

