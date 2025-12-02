O Sport anunciou nesta terça-feira (2) a venda do zagueiro Riquelme Felipe, de 18 anos, ao Botafogo por 1,4 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões na cotação atual). O jovem, promessa da base do Leão, assina com o Glorioso até o fim de 2029.

Na negociação, o Botafogo adquiriu 70% dos direitos econômicos de Riquelme Felipe junto ao Sport. O clube do Recife, que jogará a Série B do Brasileirão, fica de olho em possível valorização do jogador em transações futuras e também liquidou uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil junto ao Alvinegro.

Novo reforço do Botafogo

Riquelme Felipe estreou nos profissionais do Leão na reta final da atual edição do Campeonato Brasileiro, na derrota de virada para o Atlético-MG por 4 a 2. O defensor chama atenção pela velocidade e posicionamento no gramado, sendo tratado como uma das grandes joias da base do Sport.

O novo reforço do Botafogo foi captado pelo Sport em um torneio em Joaquim Gomes, cidade no interior de Alagoas, cidade natal do jogador. Ele chegou ao Leão ainda no sub-15, mas subiu rapidamente de categoria e ganhou destaque. Seu reconhecimento nas equipes de base chegou durante boa exibição na MadCup, em Madrid, sendo o capitão e craque do time campeão do torneio.

Inicialmente, o jovem chegaria ao Botafogo para a equipe sub-20 e passaria por avaliações do departamento de futebol e da comissão técnica principal. Riquelme, que pode atuar em ambos os lados da zaga, ainda entrega em outro setor.

