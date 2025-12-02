menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Sport oficializa venda de Riquelme Felipe ao Botafogo; veja valores

Jogador chega inicialmente para a equipe sub-20 do Glorioso

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
18:47
Atualizado há 1 minutos
Riquelme Felipe é o novo reforço do Botafogo (Foto: Divulgação/Sport)
imagem cameraRiquelme Felipe é o novo reforço do Botafogo (Foto: Divulgação/Sport)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Sport anunciou nesta terça-feira (2) a venda do zagueiro Riquelme Felipe, de 18 anos, ao Botafogo por 1,4 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões na cotação atual). O jovem, promessa da base do Leão, assina com o Glorioso até o fim de 2029.

continua após a publicidade

➡️ Conflito com Botafogo Social prejudica negociações do clube, diz CEO da SAF

➡️ Conheça Riquelme Felipe, zagueiro a caminho do Botafogo para 2026

Na negociação, o Botafogo adquiriu 70% dos direitos econômicos de Riquelme Felipe junto ao Sport. O clube do Recife, que jogará a Série B do Brasileirão, fica de olho em possível valorização do jogador em transações futuras e também liquidou uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil junto ao Alvinegro.

Novo reforço do Botafogo

Riquelme Felipe estreou nos profissionais do Leão na reta final da atual edição do Campeonato Brasileiro, na derrota de virada para o Atlético-MG por 4 a 2. O defensor chama atenção pela velocidade e posicionamento no gramado, sendo tratado como uma das grandes joias da base do Sport.

continua após a publicidade

O novo reforço do Botafogo foi captado pelo Sport em um torneio em Joaquim Gomes, cidade no interior de Alagoas, cidade natal do jogador. Ele chegou ao Leão ainda no sub-15, mas subiu rapidamente de categoria e ganhou destaque. Seu reconhecimento nas equipes de base chegou durante boa exibição na MadCup, em Madrid, sendo o capitão e craque do time campeão do torneio.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Inicialmente, o jovem chegaria ao Botafogo para a equipe sub-20 e passaria por avaliações do departamento de futebol e da comissão técnica principal. Riquelme, que pode atuar em ambos os lados da zaga, ainda entrega em outro setor.

continua após a publicidade
Riquelme Felipe assinará por quatro anos com o Botafogo (Foto: Reprodução)
Riquelme Felipe assinará por quatro anos com o Botafogo (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias