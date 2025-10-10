O Athletico perdeu do Remo por 2 a 1 na noite de quinta-feira (9), no estádio Baenão, pela 31ª rodada, e chegou a duas derrotas seguidas na Série B. O Furacão saiu do G-4 e "diminuiu a margem de erro", de acordo com o técnico Odair Hellmann.

O time atleticano levou o primeiro gol no final do primeiro tempo, com Marcelinho, e Dudu igualou no segundo tempo, mas Caio Vinícius fez outro e garantiu a vitória azulina - Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 12 gols, ainda perdeu um pênalti.

- Estudando o Remo, seria um jogo muito mais físico, de imposição aqui no Baenão, que não acontece no Mangueirão, porque a atmosfera é diferente, o campo lá é mais neutro. Aqui não, qualquer lateral vira uma pressão, muda o ambiente. Sofremos o gol no melhor momento, buscamos, nos impomos e talvez o resultado mais justo seria o empate. Na minha avaliação não era resultado para derrota, mas futebol não tem justiça, futebol tem pontuação na tabela - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

O Athletico vinha de oito jogos de invencibilidade, com sete vitórias seguidas, mas perdeu de 3 a 0 para o CRB na rodada passada e agora para o Remo, ambos fora de casa. O Furacão, que era o quarto colocado antes dessa sequência, caiu para o sexto lugar.

A equipe rubro-negra tem 48 pontos e está a dois pontos do Criciúma, com 50 pontos, último time dentro do G-4. O Novorizontino é o quinto colocada e está entre eles, também com 50 pontos. Chapecoense (50), Goiás (51) e Coritiba (56) também estão dentro do grupo de acesso.

- Não conseguimos pontuar e faz com que a nossa margem de erro diminua daqui para frente, porque esses dois jogos não dariam o respiro para seguir disputando nessa reta final. Só que não podemos esquecer que, de 30 pontos a gente, fez 22. Vamos fazer correções e retomar a nossa performance - completou.

A sete rodadas do fim, o Athletico enfrenta tem quatro jogos na Arena da Baixada e três partidas como visitante: Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa). De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 37% de chance de acesso à Série A. Coritiba (96%), Goiás (51%), Chapecoense (60%), Criciúma (59%) e Novorizontino (49%) estão na frente.

- São sete jogos, sete finais e, no final, o Athletico vai conquistar uma das vagas de classificação (para a Série A) - finalizou Odair Hellmann.

