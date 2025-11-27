Campeão da Série B, o Coritiba vai disputar a Série A em 2026 após dois anos fora da elite do futebol brasileiro. O CEO, Lucas de Paula, aproveitou o momento do acesso e mandou um recado para o Flamengo e o Palmeiras, que brigam pelo título do Brasileirão e fazem a final da Libertadores no sábado (29), em Lima.

- A gente tem brio, vai ser muito embaçado ganhar do Coxa. E tem que ser. O Flamengo e o Palmeiras quando olharem na lousa deles, no planejamento, quando olharem o Coritiba no Couto Pereira: 'Hum, ferrou'. Máximo um empate, um empatezinho né?'. É isso que a gente busca - afirmou, ao ge.

Nesta temporada, o Coxa se tornou o maior campeão da Segundona, com três títulos (2007, 2010 e 2025). Além disso, o time alviverde igualou o América-MG e o Sport como times com mais acessos para o Brasileirão, com sete (1992, 1995, 2007, 2010, 2019, 2021 e 2025).

Por outro lado, o Coritiba é o clube com mais rebaixamentos da Série A para a Série B, junto com o América-MG e o Goiás - o trio acumula sete quedas. A equipe paranaense caiu cinco vezes na era dos pontos corridos (2005, 2009, 2017, 2020 e 2023) e outras duas em outro formato (1989 e 1993).

- A gente está dando a nossa vida aqui e vamos dar a vida de novo na Série A. A gente vai ser competitivo e casca grossa na Série A - prometeu Lucas de Paula.

Campeão da Série B, Coritiba volta à Série A em 2026. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Mozart planeja seis a oito reforços para o Coritiba na Série A

Para a Série A de 2026, o técnico Mozart pretende manter metade do elenco e vê a necessidade de 'seis a oito reforços' para o Coritiba ser competitivo. O comandante ainda não assinou a renovação, mas tem a permanência bem encaminhada.

- Eu sempre participo das escolhas (de contratações). Não vou entrar no mérito de posições, mas a probabilidade seja de seis a oito nomes. Vamos buscar jogadores que jogam em mais de uma posição e tenha margem de crescimento, principalmente, quem queira melhorar - afirmou à rádio JP News Curitiba.

Do grupo atual, 15 jogadores encerram o contrato nesta temporada. O zagueiro Maicon, os laterais Zeca e Alex Silva, o volante Wallisson, o meia Josué e o atacante Dellatorre são alguns que devem renovar.

Outros com vínculos próximos do fim são: o goleiro Gabriel Leite, os zagueiros Rodrigo Modelo e Fracchia, os volantes Filipe Machado e Geovane, e os atacantes Everaldo, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho.

- É difícil cravar, mas entre 40% e 50% devemos manter e ter os ajustes necessários. O número ideal são 24,25 atletas de linha e quatro goleiros. Com elenco muito grande, não conseguimos dar atenção devida aos jogadores. Acredito no processo de treinamento. Um elenco mais enxuto para qualificar o trabalho - avaliou Mozart.