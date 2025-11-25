Com acesso garantido à Série A, o técnico Mozart pretende manter boa parte do elenco e vê a necessidade de 'seis a oito reforços' para o Coritiba ser competitivo na elite do futebol brasileiro. O comandante ainda não assinou a renovação, mas tem a permanência bem encaminhada para 2026.

O treinador alviverde já tem participado de reuniões com a diretoria para planejar a próxima temporada. Na pautas, estão as permanências, saídas e contratações.

- Eu sempre participo das escolhas (de contratações). Não vou entrar no mérito de posições, mas a probabilidade seja de seis a oito nomes. Vamos buscar jogadores que jogam em mais de uma posição e tenha margem de crescimento, principalmente, quem queira melhorar - afirmou à rádio JP News Curitiba.

Do grupo atual, 15 jogadores encerram o contrato nesta temporada - quatro deles estão emprestados e outros 11 ficam livres no mercado. Dos empréstimos, o zagueiro Maicon tem a permanência apalavrada, enquanto o volante Wallisson deve ser comprado do Athletic-MG. Já o volante Filipe Machado (Vitória) tem o futuro incerto, e o atacante Gustavo Coutinho (Sport) não fica.

O meia Josué, principal garçom do time com sete assistências no ano e artilheiro alviverde na Série B com seis gols, encerra o vínculo em dezembro, mas o acesso à Série A ativou uma renovação automática. Já Carlos de Pena não deve ficar.

Artilheiro do Coxa em 2025, com 10 gols, Dellatorre deve ficar no Alto da Glória. Mozart foi quem o indicou e acredita que ele pode render mais com a continuidade.

Outros atletas que encerram o contrato nesta temporada são o goleiro Gabriel Leite, os zagueiros Rodrigo Modelo e Fracchia, os laterais Alex Silva e Zeca, o volante Geovane, e os atacantes Everaldo e Nicolas Careca.

- É difícil cravar, mas entre 40% e 50% devemos manter e ter os ajustes necessários. O número ideal são 24,25 atletas de linha e quatro goleiros. Com elenco muito grande, não conseguimos dar atenção devida aos jogadores. Acredito no processo de treinamento. Um elenco mais enxuto para qualificar o trabalho - avaliou Mozart.

Mozart comemora acesso e título da Série B pelo Coxa. Foto: Rafael Ianoski/Coritiba

Aproveitamento do Mozart no Coritiba

Contratado no fim de 2024, Mozart começou o ano em baixa, com eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Mesmo assim, o técnico Mozart foi mantido e colheu os frutos no torneio nacional de pontos corridos.

O Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona, e outras 15 (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª. O desempenho regular culminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus.

Pela Segundona, ele comandou a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas, com destaques individuais para o goleiro Pedro Morisco e os zagueiros Maicon e Jacy, e foi o melhor visitante com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D). Por outro lado, o time teve o quinto pior ataque, com 39 gols, e 10ª campanha em casa, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D).

- Defensivamente, vamos ter que ser ainda mais sólidos e produzir ofensivamente. Ter mais volume, criar. Tenho certeza que, em termos de desempenho, vamos ser melhores e mais fortes - finalizou Mozart.

Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos (58%).