imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Raio-X do Coritiba: veja artilheiros, assistências e números em 2025

Coxa tem temporada com decepções no início e objetivo final conquistado

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 26/11/2025
08:00
Coritiba campeão taça troféu Série B 2025
imagem cameraCoritiba conquistou o tricampeonato da Série B contra o Amazonas. Foto: Bruno Kelly/Agif/Gazeta Press
Campeão da Série B, o Coritiba oscilou no começo e fechou a temporada com o principal objetivo conquistado, um treinador do início ao fim e alguns protagonistas dentro de campo. O Lance! reuniu os números alviverdes em 2025, como artilharia, assistência e aproveitamento.

O ano coxa-branca começou em baixa, com eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Mesmo assim, o técnico Mozart foi mantido e colheu os frutos.

O Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona, e outras 15 (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª. O desempenho regular culminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus.

Com um ataque questionado, o atacante Dellatorre foi o artilheiro do ano, com 10 gols em 35 jogos, sendo quatro no estadual e seis na Segundona. O garçom alviverde ficou com o meia Josué, com sete assistências em 41 partidas, além de ser o goleador coxa-branca na Série B, com seis gols.

Na beira do gramado, o técnico Mozart teve 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos. O aproveitamento foi de 58%.

Pela Série B, ele comandou a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas, com destaques individuais para o goleiro Pedro Morisco e os zagueiros Maicon e Jacy, e foi o melhor visitante com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D). Por outro lado, o time teve o quinto pior ataque, com 39 gols, e 10ª campanha em casa, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D).

Dellatorre Coritiba gol comemoração
Dellatorre fez 10 gols em 35 jogos pelo Coxa. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Artilharia do Coritiba em 2025

    1.
  1. Dellatorre: 10 (6 Paranaense, 4 Série B)
    2. 2.
  2. Josué: 7 (1 Paranaense, 6 Série B)
    3. 3.
  3. Lucas Ronier: 7 (2 Paranaense, 1 Copa do Brasil, 4 Série B)
    4. 4.
  4. Gustavo Coutinho: 6 (1 Paranaense, 5 Série B)
    5. 5.
  5. Iury Castilho: 4 (4 Série B)
    6. 6.
  6. Sebastián Gómez: 3 (3 Série B)
    7. 7.
  7. Bruno Melo: 2 (2 Série B)
    8. 8.
  8. Júnior Brumado: 2 (2 Paranaense)
    9. 9.
  9. Matheus Bianqui: 2 (1 Paranaense, 1 Copa do Brasil)
    10. 10.
  10. Vini Paulista: 2 (1 Paranaense, 1 Série B)
    11. 11.
  11. Alex Silva: 2 (2 Série B)
    12. 12.
  12. Jacy: 1 (1 Série B)
    13. 13.
  13. Nicolas Careca: 1 (1 Série B)
    14. 14.
  14. Maicon: 1 (1 Série B)
    15. 15.
  15. Carlos de Pena: 1 (1 Série B)
    16. 16.
  16. Wallisson: 1 (1 Série B)
    17. 17.
  17. Rodrigo Rodrigues: 1 (1 Série B)
    18. 18.
  18. Brenno Pereira: 1 (1 Paranaense)
    19. 19.
  19. Geovane Meurer: 1 (1 Paranaense)
    20. 20.
  20. Jamerson: 1 (1 Paranaense)
    21. 21.
  21. Jhonny: 1 (1 Paranaense)
    22. 22.
  22. Thalisson: (1 Paranaense)
    23. 23.
  23. Vitor Tissi: 1 (1 Paranaense)

Gols contra: Tiago Pagnussat (Vila Nova) e João Ramos (Ferroviária-SP)

Lucas Ronier Josué Coritiba
Lucas Ronier e Josué foram os pilares da criação do Coxa. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Assistências do Coritiba em 2025

    1.
  1. Josué: 7
    2. 2.
  2. Alex Silva: 3
    3. 3.
  3. Iury Castilho: 3
    4. 4.
  4. Lucas Ronier: 3
    5. 5.
  5. João Almeida: 3
    6. 6.
  6. Filipe Machado: 3
    7. 7.
  7. Carlos de Pena: 2
    8. 8.
  8. Clayson: 2
    9. 9.
  9. Dellatorre: 2
    10. 10.
  10. Gustavo Coutinho: 2
    11. 11.
  11. Júnior Brumado: 2
    12. 12.
  12. Caio Matheus: 2
    13. 13.
  13. Bruno Melo: 1
    14. 14.
  14. Maicon: 1
    15. 15.
  15. Sebastián Gómez:
    16. 16.
  16. Zeca: 1
    17. 17.
  17. Everaldo: 1
    18. 18.
  18. Nicolas Careca: 1
    19. 19.
  19. Ruan Assis: 1
    20. 20.
  20. Geovane Meurer: 1
    21. 21.
  21. Matheus Bianqui: 1
    22. 22.
  22. Rafinha: 1

Números do Coritiba em 2025

Temporada: 25 vitórias, 15 empates e 13 derrotas em 53 jogos, com 62 gols marcados e 40 gols sofridos.

Paranaense: 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 13 jogos, com 20 gols marcados e 11 gols sofridos.

Copa do Brasil: 1 empate em 1 jogo, com 2 gols marcados e 2 gols sofridos.

Série B: 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 jogos, com 39 gols marcados e 23 gols sofridos.

Mozart Coritiba campeão troféu taça Série B
Mozart exibe o troféu da Série B de 2025. Foto: Rafael Ianoski/Coritiba

Aproveitamento dos técnicos do Coritiba em 2025

Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos - 58%.

Moisés Moura (interino): 1 vitória e 2 derrotas em 3 jogos - 33,3%.

