Raio-X do Coritiba: veja artilheiros, assistências e números em 2025
Coxa tem temporada com decepções no início e objetivo final conquistado
Campeão da Série B, o Coritiba oscilou no começo e fechou a temporada com o principal objetivo conquistado, um treinador do início ao fim e alguns protagonistas dentro de campo. O Lance! reuniu os números alviverdes em 2025, como artilharia, assistência e aproveitamento.
O ano coxa-branca começou em baixa, com eliminações nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Maringá e na primeira fase da Copa do Brasil para o Ceilândia-DF. Mesmo assim, o técnico Mozart foi mantido e colheu os frutos.
O Coritiba passou 33 rodadas (86,8%) dentro do G-4, sendo consecutiva desde a nona, e outras 15 (39,4%) na liderança, de forma ininterrupta desde a 29ª. O desempenho regular culminou no acesso à Série A com uma rodada de antecedência, mesmo sob vaias e protesto, e o título na rodada final, se tornando o maior campeão da história da Série B, com três troféus.
Com um ataque questionado, o atacante Dellatorre foi o artilheiro do ano, com 10 gols em 35 jogos, sendo quatro no estadual e seis na Segundona. O garçom alviverde ficou com o meia Josué, com sete assistências em 41 partidas, além de ser o goleador coxa-branca na Série B, com seis gols.
Na beira do gramado, o técnico Mozart teve 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos. O aproveitamento foi de 58%.
Pela Série B, ele comandou a defesa menos vazada, com 23 gols sofridos e 21 partidas sem levar gol em 38 rodadas, com destaques individuais para o goleiro Pedro Morisco e os zagueiros Maicon e Jacy, e foi o melhor visitante com 57,9% de aproveitamento (10V, 3E, 6D). Por outro lado, o time teve o quinto pior ataque, com 39 gols, e 10ª campanha em casa, com rendimento de 61,4% (9V, 8E, 2D).
Artilharia do Coritiba em 2025
- Dellatorre: 10 (6 Paranaense, 4 Série B)
- Josué: 7 (1 Paranaense, 6 Série B)
- Lucas Ronier: 7 (2 Paranaense, 1 Copa do Brasil, 4 Série B)
- Gustavo Coutinho: 6 (1 Paranaense, 5 Série B)
- Iury Castilho: 4 (4 Série B)
- Sebastián Gómez: 3 (3 Série B)
- Bruno Melo: 2 (2 Série B)
- Júnior Brumado: 2 (2 Paranaense)
- Matheus Bianqui: 2 (1 Paranaense, 1 Copa do Brasil)
- Vini Paulista: 2 (1 Paranaense, 1 Série B)
- Alex Silva: 2 (2 Série B)
- Jacy: 1 (1 Série B)
- Nicolas Careca: 1 (1 Série B)
- Maicon: 1 (1 Série B)
- Carlos de Pena: 1 (1 Série B)
- Wallisson: 1 (1 Série B)
- Rodrigo Rodrigues: 1 (1 Série B)
- Brenno Pereira: 1 (1 Paranaense)
- Geovane Meurer: 1 (1 Paranaense)
- Jamerson: 1 (1 Paranaense)
- Jhonny: 1 (1 Paranaense)
- Thalisson: (1 Paranaense)
- Vitor Tissi: 1 (1 Paranaense)
Gols contra: Tiago Pagnussat (Vila Nova) e João Ramos (Ferroviária-SP)
Assistências do Coritiba em 2025
- Josué: 7
- Alex Silva: 3
- Iury Castilho: 3
- Lucas Ronier: 3
- João Almeida: 3
- Filipe Machado: 3
- Carlos de Pena: 2
- Clayson: 2
- Dellatorre: 2
- Gustavo Coutinho: 2
- Júnior Brumado: 2
- Caio Matheus: 2
- Bruno Melo: 1
- Maicon: 1
- Sebastián Gómez:
- Zeca: 1
- Everaldo: 1
- Nicolas Careca: 1
- Ruan Assis: 1
- Geovane Meurer: 1
- Matheus Bianqui: 1
- Rafinha: 1
Números do Coritiba em 2025
Temporada: 25 vitórias, 15 empates e 13 derrotas em 53 jogos, com 62 gols marcados e 40 gols sofridos.
Paranaense: 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 13 jogos, com 20 gols marcados e 11 gols sofridos.
Copa do Brasil: 1 empate em 1 jogo, com 2 gols marcados e 2 gols sofridos.
Série B: 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 38 jogos, com 39 gols marcados e 23 gols sofridos.
Aproveitamento dos técnicos do Coritiba em 2025
Mozart: 24 vitórias, 15 empates e 11 derrotas em 50 jogos - 58%.
Moisés Moura (interino): 1 vitória e 2 derrotas em 3 jogos - 33,3%.
