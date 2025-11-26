Chances de título do Flamengo no Brasileirão disparam; Palmeiras e Cruzeiro ainda sonham

Apesar do empate com o Atlético-MG, o Flamengo viu o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio e a distância na liderança do Brasileirão aumentar para cinco pontos. Com isso, o Rubro-Negro alcança 95,9% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Alviverde ainda tem probabilidades remotas de erguer o troféu: 2,9%. O Cruzeiro, com um jogo a menos e possibilidade de ultrapassar o Verdão na tabela, aparece com 1,2% de chances.

O que cada time precisa para ganhar o Brasileirão?

Flamengo: somar pelo menos dois pontos, ou que Cruzeiro e Palmeiras não tenham 100% de aproveitamento

Palmeiras: ter 100% de aproveitamento, Cruzeiro não vencer um dos jogos e Flamengo somar menos de dois pontos

Cruzeiro: ter 100% de aproveitamento e Flamengo somar menos de dois pontos

Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, comemora gol do Cruzeiro contra o Corinthians (Foto: Alan Alencar / Zimel Press)

Chances de Libertadores via Brasileirão

O Departamento de Matemática da UFMG também calcula as probabilidades de classificação para a próxima edição da Libertadores via Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo estão garantidos. Muito próximos do objetivo, Bahia e Fluminense têm a sombra do São Paulo.

Vale ressaltar que essas chances são baseadas no cenário atual, no qual apenas os sete primeiros colocados disputarão a principal competição continental em 2026. No entanto, se um dos membros do G7 vencer a Copa do Brasil — Cruzeiro e Fluminense estão na semifinal —, o oitavo também se classificará. Nesse caso, Grêmio, Bragantino, Corinthians e Atlético-MG sonhariam com vaga.

Probabilidades de classificação para a Libertadores

*Considerando vagas apenas para o G7 do Brasileirão

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Cruzeiro - 100%

Mirassol - 100%

Botafogo - 100%

Bahia - 99,42%

Fluminense - 98,2%

São Paulo - 2,4%

Restante - 0%