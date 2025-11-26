Chances de título do Flamengo no Brasileirão disparam; Palmeiras e Cruzeiro ainda sonham
Rubro-Negro empata com o Atlético-MG, mas comemora derrota do Alviverde
- Mais Notícias
Apesar do empate com o Atlético-MG, o Flamengo viu o Palmeiras ser derrotado pelo Grêmio e a distância na liderança do Brasileirão aumentar para cinco pontos. Com isso, o Rubro-Negro alcança 95,9% de chances de título, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Alviverde ainda tem probabilidades remotas de erguer o troféu: 2,9%. O Cruzeiro, com um jogo a menos e possibilidade de ultrapassar o Verdão na tabela, aparece com 1,2% de chances.
O que cada time precisa para ganhar o Brasileirão?
Flamengo: somar pelo menos dois pontos, ou que Cruzeiro e Palmeiras não tenham 100% de aproveitamento
Palmeiras: ter 100% de aproveitamento, Cruzeiro não vencer um dos jogos e Flamengo somar menos de dois pontos
Cruzeiro: ter 100% de aproveitamento e Flamengo somar menos de dois pontos
Chances de Libertadores via Brasileirão
O Departamento de Matemática da UFMG também calcula as probabilidades de classificação para a próxima edição da Libertadores via Brasileirão. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo estão garantidos. Muito próximos do objetivo, Bahia e Fluminense têm a sombra do São Paulo.
Vale ressaltar que essas chances são baseadas no cenário atual, no qual apenas os sete primeiros colocados disputarão a principal competição continental em 2026. No entanto, se um dos membros do G7 vencer a Copa do Brasil — Cruzeiro e Fluminense estão na semifinal —, o oitavo também se classificará. Nesse caso, Grêmio, Bragantino, Corinthians e Atlético-MG sonhariam com vaga.
Probabilidades de classificação para a Libertadores
*Considerando vagas apenas para o G7 do Brasileirão
Flamengo - 100%
Palmeiras - 100%
Cruzeiro - 100%
Mirassol - 100%
Botafogo - 100%
Bahia - 99,42%
Fluminense - 98,2%
São Paulo - 2,4%
Restante - 0%
