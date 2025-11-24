Maior campeão, Coritiba iguala dois times com mais acessos na Série B; veja ranking
Coxa tem três títulos da Série B e sete promoções à Série A
Maior campeão da Série B, com três títulos conquistados, o Coritiba também é o recordista de acessos à Série A. Junto com dois times, o Coxa agora tem sete promoções para a elite do futebol brasileiro.
O time alviverde conquistou o acesso com uma rodada de antecedência, no empate sem gols com o Athletic-MG, sob vaias e protesto da torcida no Couto Pereira. Depois, na última rodada, foi campeão na vitória por 2 a 1 diante do Amazonas, no estádio Carlos Zamith.
Em 15 edições disputadas, o Coritiba se classificou na Série B em 1992, 1995, 2007, 2010, 2019, 2021 e 2025. Desses, cinco foram na era dos pontos corridos, a partir de 2006, e dois antes desse formato.
Assim, a equipe paranaense igualou o América-MG e o Sport na história da Segundona. A dupla terá a chance de se isolar em 2026, já que o Coelho se manteve na Série B, e o Leão da Ilha caiu da Série A.
Outros seis times estão próximos e possuem cinco acessos: Avaí, Bahia, Criciúma, Fortaleza, Goiás e Vitória.
Clubes com mais acessos na Série B
7 acessos
Coritiba: 1992, 1995, 2007, 2010, 2019, 2021 e 2025
América-MG: 1992, 1997, 1999, 2010, 2015, 2017 e 2020
Sport: 1980, 1990, 2006, 2011, 2013, 2019 e 2024
5 acessos
Avaí: 2008, 2014, 2016, 2018 e 2021
Bahia: 1981, 1999, 2010, 2016 e 2022
Criciúma: 1986, 1992, 2002, 2012 e 2023
Fortaleza: 1992, 2002, 2004, 2007 e 2018
Goiás: 1994, 1999, 2012, 2018 e 2021
Vitória: 1992, 2007, 2012, 2015 e 2023
História da Série B
Promovida pela CBF desde 1971, a Série B teve 35 clubes diferentes que conquistaram o título. O estado de São Paulo tem 11 conquistas, enquanto o Paraná aparece com sete, e Minas Gerais com seis.
A partir de 2006, a Segundona passou a ser jogada por 20 clubes no formato de pontos corridos, com turno e returno. A fórmula chegou ao 20º ano consecutivo.
Em 2025, a competição foi disputada pela 45ª vez, já que alguns anos não houveram edições. Vale lembrar que os únicos da elite que nunca foram rebaixados à Série B são Flamengo e São Paulo.
Clubes com mais títulos na Série B
Três títulos
Coritiba (2007, 2010 e 2025)
Dois títulos
América-MG (1997 e 2017)
Botafogo (2015 e 2021)
Bragantino (1989 e 2019)
Goiás (1999 e 2012)
Palmeiras (2003 e 2013)
Paraná Clube (1992 e 2000)
Paysandu (1991 e 2001)
Veja a lista com todos os títulos da Série B
2025: Coritiba
2024: Santos
2023: Vitória
2022: Cruzeiro
2021: Botafogo
2020: Chapecoense
2019: Bragantino
2018: Fortaleza
2017: América-MG
2016: Atlético-GO
2015: Botafogo
2014: Joinville
2013: Palmeiras
2012: Goiás
2011: Portuguesa
2010: Coritiba
2009: Vasco
2008: Corinthians
2007: Coritiba
2006: Atlético-MG
2005: Grêmio
2004: Brasiliense
2003: Palmeiras
2002: Criciúma
2001: Paysandu
2000: Paraná Clube
1999: Goiás
1998: Gama
1997: América-MG
1996: União São João
1995: Athletico
1994: Juventude
1993: sem disputa
1992: Paraná Clube
1991: Paysandu
1990: Sport
1989: Bragantino
1988: Inter de Limeira-SP
1987: sem disputa
1986: sem disputa
1985: Tuna Luso
1984: Uberlândia
1983: Juventus-SP
1982: Campo Grande-RJ
1981: Guarani
1980: Londrina
1979: sem disputa
1978: sem disputa
1977: sem disputa
1976: sem disputa
1975: sem disputa
1974: sem disputa
1973: sem disputa
1972: Sampaio Corrêa
1971: Villa Nova-MG
