menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Maior campeão, Coritiba iguala dois times com mais acessos na Série B; veja ranking

Coxa tem três títulos da Série B e sete promoções à Série A

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 24/11/2025
20:35
Torcida Coritiba Couto Pereira letra Série A
imagem cameraCoritiba tem sete acessos à Série A em 15 edições da Série B. Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

Maior campeão da Série B, com três títulos conquistados, o Coritiba também é o recordista de acessos à Série A. Junto com dois times, o Coxa agora tem sete promoções para a elite do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time alviverde conquistou o acesso com uma rodada de antecedência, no empate sem gols com o Athletic-MG, sob vaias e protesto da torcida no Couto Pereira. Depois, na última rodada, foi campeão na vitória por 2 a 1 diante do Amazonas, no estádio Carlos Zamith.

Em 15 edições disputadas, o Coritiba se classificou na Série B em 1992, 1995, 2007, 2010, 2019, 2021 e 2025. Desses, cinco foram na era dos pontos corridos, a partir de 2006, e dois antes desse formato.

continua após a publicidade

Assim, a equipe paranaense igualou o América-MG e o Sport na história da Segundona. A dupla terá a chance de se isolar em 2026, já que o Coelho se manteve na Série B, e o Leão da Ilha caiu da Série A.

Outros seis times estão próximos e possuem cinco acessos: Avaí, Bahia, Criciúma, Fortaleza, Goiás e Vitória.

Clubes com mais acessos na Série B

7 acessos

Coritiba: 1992, 1995, 2007, 2010, 2019, 2021 e 2025

América-MG: 1992, 1997, 1999, 2010, 2015, 2017 e 2020

Sport: 1980, 1990, 2006, 2011, 2013, 2019 e 2024

5 acessos

Avaí: 2008, 2014, 2016, 2018 e 2021

Bahia: 1981, 1999, 2010, 2016 e 2022

Criciúma: 1986, 1992, 2002, 2012 e 2023

Fortaleza: 1992, 2002, 2004, 2007 e 2018

Goiás: 1994, 1999, 2012, 2018 e 2021

Vitória: 1992, 2007, 2012, 2015 e 2023

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

História da Série B

Promovida pela CBF desde 1971, a Série B teve 35 clubes diferentes que conquistaram o título. O estado de São Paulo tem 11 conquistas, enquanto o Paraná aparece com sete, e Minas Gerais com seis.

continua após a publicidade

A partir de 2006, a Segundona passou a ser jogada por 20 clubes no formato de pontos corridos, com turno e returno. A fórmula chegou ao 20º ano consecutivo.

Em 2025, a competição foi disputada pela 45ª vez, já que alguns anos não houveram edições. Vale lembrar que os únicos da elite que nunca foram rebaixados à Série B são Flamengo e São Paulo.

troféu taça Série B 2025 Coritiba
Coritiba exibe o troféu de campeão da Série B de 2025. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Clubes com mais títulos na Série B

Três títulos

Coritiba (2007, 2010 e 2025)

Dois títulos

América-MG (1997 e 2017)

Botafogo (2015 e 2021)

Bragantino (1989 e 2019)

Goiás (1999 e 2012)

Palmeiras (2003 e 2013)

Paraná Clube (1992 e 2000)

Paysandu (1991 e 2001)

Veja a lista com todos os títulos da Série B

2025: Coritiba

2024: Santos

2023: Vitória

2022: Cruzeiro

2021: Botafogo

2020: Chapecoense

2019: Bragantino

2018: Fortaleza

2017: América-MG

2016: Atlético-GO

2015: Botafogo

2014: Joinville

2013: Palmeiras

2012: Goiás

2011: Portuguesa

2010: Coritiba

2009: Vasco

2008: Corinthians

2007: Coritiba

2006: Atlético-MG

2005: Grêmio

2004: Brasiliense

2003: Palmeiras

2002: Criciúma

2001: Paysandu

2000: Paraná Clube

1999: Goiás

1998: Gama

1997: América-MG

1996: União São João

1995: Athletico

1994: Juventude

1993: sem disputa

1992: Paraná Clube

1991: Paysandu

1990: Sport

1989: Bragantino

1988: Inter de Limeira-SP

1987: sem disputa

1986: sem disputa

1985: Tuna Luso

1984: Uberlândia

1983: Juventus-SP

1982: Campo Grande-RJ

1981: Guarani

1980: Londrina

1979: sem disputa

1978: sem disputa

1977: sem disputa

1976: sem disputa

1975: sem disputa

1974: sem disputa

1973: sem disputa

1972: Sampaio Corrêa

1971: Villa Nova-MG

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias