Vitória empata com o Athletico-PR e ajuda o Cruzeiro
As equipes se enfrentaram pela 32ª rodada do Brasileirão
Dentro de casa, o Vitória empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Renato Kayser e Jamerson (contra). O resultado ajuda o Cruzeiro, que venceu o Remo na última sexta-feira.
Somando um ponto, o Leão chegou a 38 pontos e está, no momento, na 13ª posição. Enquanto isso, o Furacão ficou com 54 pontos, mesma pontuação da Raposa, mas com uma vitória a menos. Ou seja, os mineiros irão terminar a rodada na terceira posição.
Como foi Vitória x Athletico-PR
Depois de um início de jogo equilibrado, o Athletico-PR abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa quando Gilberto finalizou dentro da pequena área e a bola desviou em Jamerson. O goleiro Arcanjo tentou evitar o gol, mas ela entrou. Apesar disso, a arbitragem precisou da ajuda do VAR para confirmar o 1 a 0. Mas a resposta do Leão veio cinco minutos depois, com Renato Kayzer. O atacante aproveitou cruzamento pela direita e com a perna direita para o fundo do gol. Nos acréscimos, os donos da casa quase viraram com cabeceio de Brítez que acertou a trave.
Sem alterações, o Athletico-PR voltou mais forte na segunda etapa, com três chutes em apenas 15 minutos. No entanto, depois desse início paranaense, as duas equipes passaram a ter menos chances. Na reta final, o Vitória melhorou e chegou a assustar Mikael.
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✅ Ficha técnica
VITÓRIA 🆚 ATHLETICO-PR
Campeonato Brasileiro - 32ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 24 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador-BA
🥅 Gols: Jamerson (GC), 23'/1°T (1-0); Renato Kayzer 28'/1°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Tarzia (Vitória); Jádson e Luis Gustavo (Athletico-PR)
🟥 Cartões vermelhos: Marinho (VItoria)
Vitória (Técnico: Artur Jorge)
Lucas Arcanjo; Jamerson, Luan Cândido, Brítez, Mateusinho (Walace); Caique, Martínez, Matheuzinho (Pochettino); Tarzia (Lucas Silva), Erick (A. Bruno), Renato Kayzer (Fabri)
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Baldini, Aguirre, Esquivel; Gilberto, Jadson, Luis Gustavo, Mendoza; Leozinho, João Cruz (Zapelli), Viveros (Rivaldo)
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
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