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Mirassol e São Paulo empatam e estacionam no Brasileirão

Resultado mantém Tricolor longe da Libertadores e time do interior segue na briga contra o Z-4

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 18:56
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Lucas, camisa 7 do São Paulo, avança com a bola em duelo contra Mirassol no Maião
Lucas, camisa 7 do São Paulo, avança com a bola em duelo contra Mirassol no Maião

Um resultado nem bom, nem ruim para ambos. Mirassol e São Paulo empataram, em 1 a 1, neste sábado, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Com o resultado, o Tricolor segue na briga pela Libertadores, mas não conseguiu se aproximar do G-6. Já a equipe do interior somou um ponto na luta contra a queda, mas ainda está longe de poder respirar aliviada.

Veja os gols do jogo aqui

O Mirassol abriu o placar com um gol contra azarado do goleiro Rafael. Reinaldo cobrou falta, Neto Moura cabeceou, a bola bateu no travessão, mas voltou na sua nuca e acabou dentro do gol. Apesar do gol contra, o goleiro do São Paulo se redimiu com pelo menos três defesas importantes, evitando que o Mirassol ampliasse a vantagem.

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O São Paulo igualou ainda na etapa inicial com Pedro Lima, que marcou seu primeiro gol pelo clube. O empate saiuaos 39 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento que passou por vários jogadores e sobrou para ele completar para as redes.

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Lucas Moura voltou a ser titular após 223 dias se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles e teve boa atuação, inclusive acertando uma bola na trave. Ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo por Gustavo Santana.

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O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 21h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Mirassol enfrenta o Corinthians na sexta-feira (30), às 20h, na Neo Química Arena em duelo direto contra a queda.

Ficha técnica de Mirassol x São Paulo

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Shaylon), Denilson (Wallisson), Eduardo (Zé Roberto) e Alesson (Fernandinho); Bruno Santos (Carlos Eduardo) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

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São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla (Victor Sá), Djhordney (Pedro Ferreira), Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago (Wendell); Lucas (Gustavo Santana) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Data e horário: 24 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP) }
Competição: Campeonato Brasileiro (32ª rodada)
}Árbitro: Lucas Casagrande (PR) Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões amarelos: Willian Machado, Wallisson e Eduardo (Mirassol); Djhordney e Iago (São Paulo)
Gols: Rafael (contra) 6'/1ºT (Mirassol); Pedro Lima 39'/1ºT (São Paulo)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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