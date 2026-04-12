É dia de Derby! Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo todos os detalhes no Lance!.

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17h - O Palmeiras informou que "nenhum integrante da comissão técnica concederá entrevista neste domingo em razão dos fatos ocorridos nos últimos dias que motivaram, inclusive, o posicionamento oficial". Relembre.

17h20 - Pendurados do Corinthians: André Carrillo, Fabrizio Angileri, Gustavo Henrique, Hugo Souza e Matheuzinho.

Pendurados do Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Luighi.

Vestiário pronto pro Derby! 🔢💚 pic.twitter.com/vs3kVn9hIM — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 12, 2026

➡️ Abel deve apostar em 'jogador surpresa' do Palmeiras para clássico com o Corinthians

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel Ferreira será desfalque do Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras para que Abel Ferreira pudesse comandar a equipe no clássico. O clube emitiu uma nota na tarde deste sábado (11) demonstrando insatisfação com a forma como o julgamento foi conduzido. Leia mais.

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Sosa deve ser a surpresa do Palmeiras no clássico

O atacante Ramón Sosa pode entrar na vaga de Jhon Arias, suspenso, no clássico desta tarde. Ele, inclusive, marcou o gol de empate do Palmeiras na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, no meio da semana, em Cartagena. Agora, disputa a vaga de titular nesta partida com Felipe Anderson. Leia mais.

Vitor Roque é dúvida do Palmeiras no clássico

Apesar de seguir trabalhando com o restante do elenco, o camisa 9 ainda é dúvida para o clássico deste final de semana. Caso esteja livre do incômodo no tornozelo esquerdo e seja liberado pelo departamento médico do Palmeiras, Vitor Roque pode aparecer entre os relacionados. Leia mais.

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Diniz tem retrospecto ruim contra o Palmeiras

Fernando Diniz estreou com o pé direito no comando do Corinthians ao vender o Platense por 2 a 0 na Libertadores. Neste domingo (12), o segundo compromisso do treinador do Timão à frente clube será mais desafiador, um clássico contra o Palmeiras. O alviverde é um adversário indigesto na carreira do técnico. Leia mais.

Memphis abre jogo sobre futuro no Corinthians

O atacante Memphis afirmou que pretende permanecer no Corinthians e negou qualquer intenção de saída após publicar um novo texto nas redes sociais neste sábado (11), véspera do clássico contra o Palmeiras. O vínculo entre jogador e clube vai até o dia 20 de junho. Leia mais.

➡️ Diniz tem retrospecto ruim contra o Palmeiras na carreira e terá 'prova de fogo' no clássico

Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena

Os rivais se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena nesta década, iniciada em 2021, e o retrospecto é de três vitórias alviverdes, três vitórias alvinegras e cinco empates.

Líder da atual edição do Campeonato Brasileiro há quatro rodadas e com cinco pontos de distância para os vice-líderes, o Palmeiras alcançará neste fim de semana o recorde isolado de vezes ocupando a ponta da tabela da competição na era dos pontos corridos: chegará a 132 rodadas na primeira posição, uma a mais que o Corinthians, com 131, e seguido ainda por Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, Flamengo, com 88.

O Alviverde vem de cinco vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Detém atualmente a maior série positiva da competição.

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Confira as informações do jogo entre Corinthians x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins.

⚽ Lucro rápido: Aposte em +0.5 gol no 1º tempo com odd @1.48

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.



