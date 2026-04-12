Diniz tem retrospecto ruim contra o Palmeiras na carreira e terá 'prova de fogo' no clássico
Treinador fará sua segunda partida pelo Corinthians neste domingo (12)
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Fernando Diniz estreou com o pé direito no comando do Corinthians ao vender o Platense por 2 a 0 na Libertadores. Neste domingo (12), o segundo compromisso do treinador do Timão à frente clube será mais desafiador, um clássico contra o Palmeiras. O alviverde é um adversário indigesto na carreira do técnico.
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O técnico já enfrentou o alviverde em 16 oportunidades e venceu em apenas três partidas, mantendo um aproveitamento de apenas 29% contra o rival na carreira. O Palmeiras é adversário desde o começo de carreira de Fernando Diniz, que começou no futebol paulista em equipes como Paulista e Osasco Audax.
Além das três vitórias, Diniz tem outros cinco empates e oito derrotas contra o Verdão. No total, enfrentou o Palmeiras à frente de oito clubes diferentes. No estado de São Paulo, era o técnico do Paulista em uma derrota em 2011 pelo estadual. Foi no Osasco Audax que Diniz mais jogou contra o Verdão, com quatro duelos entre 2014 e 2017, período que somou uma vitória, dois empates e uma derrota.
O treinador também já esteve à frente dos outros dois ribas estaduais do Palmeiras. Pelo São Paulo, jogou três vezes nos Brasileiros de 2019 e 2020, com um vitória, um empate e uma derrota. No Santos, jogou uma vez em 2021 e perdeu no Brasileirão.
O outro clube que também enfrentou o Palmeiras quatro vezes com Fernando Diniz foi o Fluminense. Entre a passagem vitoriosa pelo Flu, somou dois empates, um triunfo e uma derrota. Todos jogos pelo Brasileirão em 2022 e 2023. Ainda atuou como técnico do Cruzeiro e do Athletico-PR.
Prova de fogo para Diniz
O duelo na Neo Química Arena é uma prova de fogo para o treinador, que inicia a trajetória com o Corinthians na 16ª colocação do Brasileiro e precisa voltar a vencer no torneio nacional. O técnico já conseguiu colocar fim ao jejum de nove jogos sem vencer e agora mora a recuperação nos pontos corridos.
No primeiro clássico do ano, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, pela fase de grupos do Paulistão, em duelo que ficou marcado por um pênalti perdido por Memphis Depay ao escorregar na cobrança. O Corinthians pode empatar a disputa na temporada com o rival e voltar a vencer dentro de casa.
O último triunfo como mandante foi justamente há um mês, no dia 12 de fevereiro, contra o RB Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão. Desde então, duas derrotas, para Coritiba e Internacional, é um empate com o Flamengo. Todas pelo Brasileiro.
Fernando Diniz contra o Palmeiras
Números
- 16 jogos
- 3 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
- 29.2% aproveitamento
- 17 gols marcados
- 28 gols sofridos
Histórico de jogos
- Palmeiras 3-0 Vasco | 01-10-2025 | Brasileirão 2025
- Cruzeiro 1-2 Palmeiras | 04-12-2024 | Brasileirão 2024
- Palmeiras 1-0 Fluminense | 03-12-2023 | Brasileirão 2023
- Fluminense 2-1 Palmeiras | 05-08-2023 | Brasileirão 2023
- Fluminense 1-1 Palmeiras | 27-08-2022 | Brasileirão 2022
- Palmeiras 1-1 Fluminense | 08-05-2022 | Brasileirão 2022
- Palmeiras 3-2 Santos | 10-07-2021 | Brasileirão 2021
- Palmeiras 0-2 São Paulo | 10-10-2020 | Brasileirão 2020
- Palmeiras 0-0 São Paulo | 26-01-2020 | Paulista 2020
- Palmeiras 3-0 São Paulo | 30-10-2019 | Brasileirão 2019
- Athletico Paranaense 1-3 Palmeiras | 06-05-2018 | Brasileirão 2018
- Palmeiras 2-2 Osasco Audax | 25-03-2017 | Paulista 2017
- Osasco Audax 2-1 Palmeiras | 20-03-2016 | Paulista 2016
- Osasco Audax 1-3 Palmeiras | 31-01-2015 | Paulista 2015
- Palmeiras 1-1 Osasco Audax | 09-02-2014 | Paulista 2014
- Palmeiras 3-1 Paulista | 27-01-2011 | Paulista 2011
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