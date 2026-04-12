Diniz tem retrospecto ruim contra o Palmeiras na carreira e terá 'prova de fogo' no clássico

Fernando Diniz estreou com o pé direito no comando do Corinthians ao vender o Platense por 2 a 0 na Libertadores. Neste domingo (12), o segundo compromisso do treinador do Timão à frente clube será mais desafiador, um clássico contra o Palmeiras. O alviverde é um adversário indigesto na carreira do técnico.

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O técnico já enfrentou o alviverde em 16 oportunidades e venceu em apenas três partidas, mantendo um aproveitamento de apenas 29% contra o rival na carreira. O Palmeiras é adversário desde o começo de carreira de Fernando Diniz, que começou no futebol paulista em equipes como Paulista e Osasco Audax.

Além das três vitórias, Diniz tem outros cinco empates e oito derrotas contra o Verdão. No total, enfrentou o Palmeiras à frente de oito clubes diferentes. No estado de São Paulo, era o técnico do Paulista em uma derrota em 2011 pelo estadual. Foi no Osasco Audax que Diniz mais jogou contra o Verdão, com quatro duelos entre 2014 e 2017, período que somou uma vitória, dois empates e uma derrota.

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O treinador também já esteve à frente dos outros dois ribas estaduais do Palmeiras. Pelo São Paulo, jogou três vezes nos Brasileiros de 2019 e 2020, com um vitória, um empate e uma derrota. No Santos, jogou uma vez em 2021 e perdeu no Brasileirão.

O outro clube que também enfrentou o Palmeiras quatro vezes com Fernando Diniz foi o Fluminense. Entre a passagem vitoriosa pelo Flu, somou dois empates, um triunfo e uma derrota. Todos jogos pelo Brasileirão em 2022 e 2023. Ainda atuou como técnico do Cruzeiro e do Athletico-PR.

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Prova de fogo para Diniz

O duelo na Neo Química Arena é uma prova de fogo para o treinador, que inicia a trajetória com o Corinthians na 16ª colocação do Brasileiro e precisa voltar a vencer no torneio nacional. O técnico já conseguiu colocar fim ao jejum de nove jogos sem vencer e agora mora a recuperação nos pontos corridos.

No primeiro clássico do ano, o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, pela fase de grupos do Paulistão, em duelo que ficou marcado por um pênalti perdido por Memphis Depay ao escorregar na cobrança. O Corinthians pode empatar a disputa na temporada com o rival e voltar a vencer dentro de casa.

O último triunfo como mandante foi justamente há um mês, no dia 12 de fevereiro, contra o RB Bragantino, pela terceira rodada do Brasileirão. Desde então, duas derrotas, para Coritiba e Internacional, é um empate com o Flamengo. Todas pelo Brasileiro.

Corinthians venceu o Platense na Libertadores por 2 a 0. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

Fernando Diniz contra o Palmeiras

Números

16 jogos 3 vitórias | 5 empates | 8 derrotas 29.2% aproveitamento 17 gols marcados 28 gols sofridos

Histórico de jogos