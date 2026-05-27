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Ex-São Paulo, treinador recusa clube brasileiro e prioriza exterior

Roger Machado recebe consulta da Chapecoense, mas prioriza trabalhos no exterior

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionados porNathalia Gomes,
Dia 27/05/2026
16:10
Atualizado há 2 minutos
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Roger Machado São Paulo
imagem cameraRoger Machado analisa propostas e prioriza novos desafios fora do futebol brasileiro (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)
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Livre no mercado após encerrar seu ciclo no São Paulo, o técnico Roger Machado já começou a movimentar os bastidores do futebol. Recentemente, o treinador foi consultado pela Chapecoense, que busca um novo comandante para a sequência da temporada, mas o projeto não avançou. Isso porque Roger tem um objetivo claro para o próximo passo de sua trajetória: a internacionalização da carreira.

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Além da sondagem do clube catarinense, o profissional também despertou o interesse de equipes do México e do mundo árabe. No entanto, antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o futuro, o treinador pretende dedicar as próximas semanas ao convívio familiar. Com o inglês fluente e um estudo constante sobre novas metodologias e modelos de gestão globais, Roger entende que este é o momento ideal para testar seus conceitos em ligas estrangeiras.

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Roger Machado analisa propostas e prioriza novos desafios fora do futebol brasileiro (Rubens Chiri / São Paulo FC)
Roger Machado analisa propostas e prioriza novos desafios fora do futebol brasileiro (Rubens Chiri / São Paulo FC)

O currículo de Roger Machado é extenso e conta com passagens por gigantes como Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Fluminense, Juventude, Internacional e São Paulo. Entre seus feitos mais recentes, destaca-se o título invicto do Campeonato Gaúcho de 2025 pelo Internacional, que encerrou um jejum de oito anos do Colorado. Durante sua estada no Beira-Rio, ele ainda alcançou duas sequências de 16 jogos sem derrota, igualando a maior marca de invencibilidade do clube no Brasileirão em 45 anos.

Único técnico na última década a ser campeão pela dupla Gre-Nal, Roger acumula ainda títulos estaduais pelo Atlético-MG (2017) e o bicampeonato baiano pelo Bahia (2019 e 2020). Agora, o estrategista gaúcho aguarda a proposta certa para levar seu estilo de jogo para além das fronteiras brasileiras.

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