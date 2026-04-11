Memphis Depay abre jogo sobre futuro no Corinthians após polêmica: 'Propósito'

O atacante Memphis Depay afirmou que pretende permanecer no Corinthians e negou qualquer intenção de saída após publicar um novo texto nas redes sociais neste sábado (11), véspera do clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O vínculo entre jogador e clube vai até o dia 20 de junho.

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Na publicação, o jogador rebateu críticas e destacou que sua prioridade é o clube paulista. "Minha prioridade é o Corinthians desde o início, e isso vai além da Copa do Mundo", escreveu. O atacante também afirmou que convive com informações incorretas divulgadas publicamente.

Memphis ainda mencionou a tentativa de atuar no clássico, o que não será possível por questões físicas. O jogador também pediu cautela nas críticas.

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— Eu tentei jogar amanhã, mas infelizmente não é possível por alguns erros. Isso é doloroso e frustrante (...) Não se pode culpar os jogadores apenas por lesões. Precisamos olhar mais a fundo e fazer perguntas — disse em trecho.

Memphis Depay em partida entre Corinthians e Flamengo, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

Mais cedo, Depay havia feito uma postagem considerada enigmática, que gerou repercussão entre torcedores. Na mensagem, o jogador apresentou três possibilidades ligadas à carreira: permanecer no clube atual, buscar novos caminhos ou sair sem um plano definido, o que levantou dúvidas sobre sua continuidade no Corinthians.

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O atacante está fora do clássico deste domingo (12) por conta de um estiramento no músculo anterior da coxa direita e realiza tratamento na Holanda. Veja abaixo o texto de Memphis Depay na íntegra.

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Publicação de Memphis Depay antes de Corinthians x Palmeiras

"Eu lembro desse momento como se tivesse acontecido hoje!

Propósito… é isso que eu estou vivendo.

Quando você fala a verdade sobre coisas que não deveriam ser faladas, os ataques vêm.

Mas eu me mudei para o Brasil e para o Corinthians porque é isso que meu Propósito na vida decidiu.

Eu posso lidar com as acusações da mídia, ou de outros que estão usando esse momento para me cancelar porque tem uma Copa do Mundo chegando… mas vocês estão totalmente errados!

Minha prioridade é o Corinthians, ponto final, desde o começo e isso vai além da Copa do Mundo.

Tanta informação errada sai por aí e eu tenho que ficar quieto sobre isso e assistir enquanto todo mundo dá sua opinião sobre o que você pensa ou o que você sente, isso não é saudável.

Eu insisti para jogar amanhã, mas infelizmente não é possível por causa de alguns erros…

Isso é doloroso e frustrante..

Mas de novo, os jogadores não podem falar sobre isso, mas são os que levam a culpa. Errado!

Você não pode simplesmente xingar os jogadores só porque estamos nos machucando..

Temos que olhar mais a fundo e fazer perguntas.

19 meses eu estou aqui e eu estou estudando o que significa Corinthians e dia após dia eu entendo melhor, mas faz só 19 meses, não é muito tempo.

Precisamos levar o Corinthians para onde ele pertence, juntos… todo mundo!

Competindo por todos os títulos!

Sendo do tamanho do Corinthians, temos que olhar com uma visão muuuito maior.

Conseguimos coisas lindas juntos, mas isso não é o suficiente, nem de longe do que poderíamos ser capazes.

Nos bastidores, estamos trabalhando em vários projetos positivos que eu estou animado para o Brasil e para o Corinthians!

Mas muitos de vocês focando no dinheiro enquanto não têm ideia ou detalhe nenhum sobre esse assunto… isso só traz energia negativa.

Seja o que meu propósito decidir, eu mantenho a cabeça erguida e o peito estufado.

É só meu espírito Ashanti que nunca vai me deixar.

Amanhã outra vitória contra 🐷

Se você não está com a gente, está contra a gente."

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