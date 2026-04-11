STJD nega efeito suspensivo, Abel fica fora do Derby e Palmeiras se pronuncia: 'Rigor desproporcional'

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido de efeito suspensivo do Palmeiras para o técnico Abel Ferreira comandar o time no clássico contra o Corinthians deste domingo (12), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O clube emitiu uma nota na tarde deste sábado (11) demonstrando insatisfação com a forma como o julgamento foi conduzido.

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Abel Ferreira foi punido com oito jogos de suspensão em razão de duas expulsões, contra Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, sendo dois jogos de gancho pelo jogo contra o time carioca, e seis pelo Choque-Rei. Vale lembrar que o português já cumpriu dois jogos de forma automática.

O Palmeiras recorreu da decisão, e Abel Ferreira será julgado novamente na quinta-feira (16), mas pelo Tribunal Pleno.

O clube entende que o treinador português "foi punido com rigor desproporcional" em um julgamento que, inclusive, contou com "uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial", trazendo à tona episódios passados pelos quais o profissional já havia sido penalizado em outra ocasião. Para o Palmeiras, Abel Ferreira recebe um "tratamento desigual" por parte da instituição.

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Ao saber da decisão, o clube emitiu uma longa nota em que fala também sobre o adiamento por parte da CBF da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão, que aconteceria neste sábado (11), mar foi remarcado para domingo (12) a pedido do Rubro-Negro, que alega ter sofrido atraso no voo que trouxe a delegação do Peru, após partida da Libertadores.

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Confira a nota emitida pelo Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras sempre se pautou pelo absoluto respeito aos processos estabelecidos, discutindo e defendendo seus direitos junto às esferas competentes de forma reservada e responsável.

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Diante dos acontecimentos recentes, no entanto, o clube vem a público manifestar sua profunda insatisfação com a condução do caso envolvendo o julgamento do técnico Abel Ferreira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e com o adiamento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da partida entre Fluminense e Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Em decisão que foge aos preceitos historicamente adotados pelas comissões disciplinares, nosso treinador foi punido com rigor desproporcional, em uma sessão que considerou, entre outras imprecisões, uma leitura labial sem qualquer respaldo pericial e trouxe à tona episódios pretéritos pelos quais o profissional já havia sido penalizado.

Causa ainda maior estranheza a resposta negativa dada neste sábado (11) pelo STJD ao pedido de efeito suspensivo protocolado pelo clube ainda na quinta-feira (9). Afinal, em inúmeros casos semelhantes, o mesmo tribunal atendeu a essa solicitação, como forma de garantir o amplo direito à defesa; com o treinador do Palmeiras, contudo, observa-se tratamento desigual, destoando dos princípios da isonomia.

Decisões arbitrárias comprometem a credibilidade das competições. É fundamental que todos os agentes envolvidos atuem com equilíbrio, sem eleger um único profissional como bode expiatório – não é razoável que apenas um seja penalizado por um problema coletivo. Desse modo, o clube espera que, na segunda instância, o caso em questão seja analisado com coerência.

Por fim, manifestamos também o nosso descontentamento com a decisão da CBF de acatar o pedido do Flamengo para a remarcação do jogo contra o Fluminense, de hoje (11) para amanhã (12).

Não nos cabe entrar no mérito do pleito; é necessário questionar, contudo, por que somente um clube tem a sua solicitação atendida, enquanto outras equipes vêm tendo pedidos similares sistematicamente rejeitados pela entidade.

Em um calendário reconhecidamente desafiador, todos os clubes enfrentam dificuldades logísticas – incluindo o Palmeiras – e, por isso, é essencial que haja imparcialidade e transparência em decisões que podem impactar o campeonato.

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