Cruzeiro demite Fred Cascardo, diretor das categorias de base do clube

O Cruzeiro demitiu, nesta quarta-feira (27), o diretor das categorias de base, Fred Cascardo. O profissional estava no cargo desde novembro de 2025. No período em que o dirigente esteve na Raposa, a equipe conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

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Cascardo foi contratado pelo Cabuloso para trabalhar ao lado de Adilson Batista, diretor geral das categorias de base. Antes, Fred havia se destacado no América-MG.

Formado em educação física, o dirigente passou pelas bases de Atlético-MG e Vasco até chegar ao Coelho em 2019, onde chegou a atuar como diretor executivo do profissional.

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Fred Cascardo (Mourão Panda/América-MG)

Atualmente, o Cruzeiro ainda não definiu se contratará outro profissional para o lugar de Fred. A informação da demissão de Fred Cascasrdo foi divulgada inicialmente pelo Tempo Sports e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Base do Cruzeiro

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro está na terceira posição do Brasileirão Sub-20, com 25 pontos conquistados em 14 partidas, com sete vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

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Recentemente, a equipe Sub-17 da Raposa chegou às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminada pelo Athletico-PR, que terminou como campeão do torneio.

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