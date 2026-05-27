Cruzeiro demite Fred Cascardo, diretor das categorias de base do clube
O profissional estava no clube desde o fim da última temporada
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O Cruzeiro demitiu, nesta quarta-feira (27), o diretor das categorias de base, Fred Cascardo. O profissional estava no cargo desde novembro de 2025. No período em que o dirigente esteve na Raposa, a equipe conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Cascardo foi contratado pelo Cabuloso para trabalhar ao lado de Adilson Batista, diretor geral das categorias de base. Antes, Fred havia se destacado no América-MG.
Formado em educação física, o dirigente passou pelas bases de Atlético-MG e Vasco até chegar ao Coelho em 2019, onde chegou a atuar como diretor executivo do profissional.
Atualmente, o Cruzeiro ainda não definiu se contratará outro profissional para o lugar de Fred. A informação da demissão de Fred Cascasrdo foi divulgada inicialmente pelo Tempo Sports e confirmada pela reportagem do Lance!.
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Base do Cruzeiro
Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Cruzeiro está na terceira posição do Brasileirão Sub-20, com 25 pontos conquistados em 14 partidas, com sete vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.
Recentemente, a equipe Sub-17 da Raposa chegou às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminada pelo Athletico-PR, que terminou como campeão do torneio.
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