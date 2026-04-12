O técnico Abel Ferreira não estará à beira do gramado na Neo Química Arena neste domingo (12) para comandar o Palmeiras diante do Corinthians, às 18h30 (de Brasília). O treinador não teve efeito suspensivo concedido pelo STJD e, portanto, é um dos desfalques do Verdão no clássico. No Derby, Jhon Arias, que cumprirá suspensão automática, também é baixa, mas pode dar espaço para um "jogador surpresa".

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O atacante Ramón Sosa pode entrar na vaga do colombiano no clássico. Ele, inclusive, marcou o gol de empate do Palmeiras na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, no meio da semana, em Cartagena. Agora, disputa a vaga de titular nesta partida com Felipe Anderson.

Nesta temporada de 2026, Sosa atuou em 20 partidas, marcou três gols e distribuiu quatro assistências para o elenco alviverde. Apesar de na maioria dos jogos sair do banco de reservas, é um jogador que tem ganhado cada vez mais a confiança da comissão técnica.

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- É um jogador que faz movimentos contrários ao Mauricio, que gosta de ligar jogo e muitas vezes deixamos o apoio e profundidade ao (Flaco) López. Mas com o desgaste do Mauricio, acho que entrou bem, fez o gol, criou para os colegas - disse Abel Ferreira em relação à atuação de Sosa, pela Libertadores.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vitor Roque é dúvida do Palmeiras no clássico

Apesar de seguir trabalhando com o restante do elenco, o camisa 9 ainda é dúvida para o clássico deste final de semana. Caso esteja livre do incômodo no tornozelo esquerdo e seja liberado pelo departamento médico do Palmeiras, Vitor Roque pode aparecer entre os relacionados.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Ramón Sosa (Felipe Anderson), Mauricio e Allan; Flaco López.

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Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena

Os rivais se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena nesta década, iniciada em 2021, e o retrospecto é de três vitórias alviverdes, três vitórias alvinegras e cinco empates.

Líder da atual edição do Campeonato Brasileiro há quatro rodadas e com cinco pontos de distância para os vice-líderes, o Palmeiras alcançará neste fim de semana o recorde isolado de vezes ocupando a ponta da tabela da competição na era dos pontos corridos: chegará a 132 rodadas na primeira posição, uma a mais que o Corinthians, com 131, e seguido ainda por Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, Flamengo, com 88.

O Alviverde vem de cinco vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Detém atualmente a maior série positiva da competição.

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