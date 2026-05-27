Botafogo TV internaliza operação e avança em números e qualidade de conteúdo

O Botafogo segue consolidando sua posição de vanguarda na gestão de seus ativos de mídia e conteúdo. Em um movimento estratégico de mercado, o clube optou por realizar o processo de internalização total da Botafogo TV, investindo diretamente em tecnologia de ponta, infraestrutura moderna, equipamentos e em profissionais especializados. O resultado imediato é o ganho significativo de autonomia criativa, agilidade operacional e um salto considerável no volume e na qualidade das entregas.

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Eleita a atual Melhor TV de Clubes da América do Sul no prêmio Confut, a Botafogo TV transformou-se em um hub completo de conteúdo. A nova fase operacional permite ao canal atingir a marca de mais de 30 transmissões ao vivo por mês, cobrindo todo o ecossistema global do clube. As exibições envolvem futebol profissional masculino e feminino até as categorias de formação (do Sub-9 ao Sub-20), além de modalidades como o basquete e, em breve, as transmissões de futsal e outros esportes olímpicos.

— A internalização da Botafogo TV é um marco na nossa estratégia de comunicação e engajamento. Ao assumirmos 100% o controle da produção, transformamos o canal em uma plataforma de mídia altamente competitiva, capaz de entregar valor tanto para o torcedor quanto para os nossos parceiros comerciais — destacaou Julio Gracco, Diretor de Comunicação e Branding.

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Estúdio e equipe da Botafogo TV (Foto: Divulação/Botafogo)

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O protagonismo dessa nova fase ficou evidente na cobertura da última partida realizada no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians. Em uma operação inédita para canais próprios de clubes no país, a Botafogo TV entregou mais de 6 horas de transmissão ao vivo ininterruptas.

Para viabilizar a entrega com padrão de televisão aberta, a equipe utilizou um total de 15 câmeras simultâneas, posicionadas estrategicamente para capturar cada detalhe do pré-jogo. Entre drones, tecnologias robóticas e câmeras de segurança do próprio estádio, o canal ofereceu imagens desde o hotel do time, passando pelo trajeto do ônibus, até acessos internos e externos do Nilton Santos, além de corredores e campo de jogo.

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— Nosso investimento em modernidade técnica e dinamismo visual reforça o compromisso do clube em oferecer uma experiência premium e imersiva para os alvinegros em todo o mundo, proporcionando proximidade e entretenimento com alto padrão de qualidade — completou Fernando Morani, Coordenador da Botafogo TV.

Mais do que uma ferramenta de conteúdo para a torcida, a nova estrutura da Botafogo TV se consolida como uma poderosa plataforma para ativação de patrocínios. Com controle total dos espaços publicitários digitais, o clube amplia sua capacidade de customizar entregas comerciais, gerar novos formatos de receitas e garantir visibilidade em todas as categorias de esportes do clube.

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