Fluminense divulga time com Martinelli de volta para decisão na Libertadores
Jogador está recuperado de lesão na coxa esquerda
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O Fluminense divulgou, nesta quarta-feira (27), a lista de relacionados para a partida desta noite contra o Deportivo La Guaira, válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A principal novidade é o retorno de Martinelli, que volta a ficar à disposição justamente para o jogo mais importante do clube na temporada até aqui, conforme antecipado pelo Lance!.
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Martinelli retornou aos relacionados após voltar a treinar integralmente com o grupo na segunda-feira (25). A presença do volante ainda era tratada como incerta até a atividade desta terça, mas o jogador acabou liberado e estará à disposição de Luis Zubeldía no Maracanã.
O retorno do camisa 8 chega em momento importante para o Tricolor, que precisa vencer o Deportivo La Guaira e torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia para avançar às oitavas de final da competição continental.
Por outro lado, o Fluminense segue com desfalques importantes. Alisson permanece em transição física e ainda não retornou aos trabalhos completos com o elenco. Já Matheus Reis segue em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ignácio também está fora após fraturar o quarto metacarpo da mão direita.
Outra ausência é Paulo Henrique Ganso. O meia novamente não foi relacionado após informar à diretoria o interesse de outro clube em sua contratação na próxima janela de transferências.
Confira os relacionados
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.
Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Guilherme Arana.
Zagueiros: Freytes, Jemmes, Igor Rabello e Millán.
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Martinelli, Nonato, Otávio e Lucho Acosta.
Atacantes: John Kennedy, Germán Cano, Kevin Serna, Savarino, Soteldo, Canobbio, Castillo e Riquelme.
Como chegam Fluminense e La Guaira?
O Fluminense entra pressionado para a última rodada da fase de grupos. Com cinco pontos, o time comandado por Luis Zubeldía ocupa a terceira colocação da chave e precisa vencer o La Guaira no Maracanã, além de torcer para que o Bolívar não derrote o Independiente Rivadavia.
Na rodada passada, o Tricolor venceu o Bolívar por 2 a 1, mas não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si. No fim de semana, a equipe voltou a preocupar ao perder por 1 a 0 para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.
O Deportivo La Guaira chega sonhando com um milagre pela classificação. O time venezuelano precisa torcer por uma vitória do Independiente Rivadavia contra o Bolívar, além de desbancar o Fluminense no Maracanã lotado.
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