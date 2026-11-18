Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ocupa a terceira colocação, com 60 pontos, 13 a menos que o Alviverde, vice-líder da competição. O Lance! acompanha todos os detalhes do confronto em tempo real.

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Anderson Daronco será o árbitro da partida desta noite, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Heber Roberto Lopes ficará responsável pelo VAR. No encontro entre as equipes pelo primeiro turno, houve empate por 1 a 1, na Arena Barueri, com gols de Arroyo e Felipe Anderson.

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Reportagem do Lance! no Mineirão

A reportagem do Lance! já está presente no Mineirão para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro com nosso repórter Eduardo Statuti.

Mineirão antes da partida entre Cruzeiro e Palmeiras, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Eduardo Statuti / Lance!)

Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Campeonato Brasileiro - 35ª rodada 📅 Data: 18 de Novembro de 2026

18 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) 📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) 📺 Onde assistir: Prime Video

Prime Video 👉 Tempo real: O Lance! acompanha em tempo real.

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Prováveis escalações

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William; Fabrício Bruno, Villalba, Rojas; Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Neyser (Arroyo).

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.

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