AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão
Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ocupa a terceira colocação, com 60 pontos, 13 a menos que o Alviverde, vice-líder da competição. O Lance! acompanha todos os detalhes do confronto em tempo real.
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Anderson Daronco será o árbitro da partida desta noite, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau. Heber Roberto Lopes ficará responsável pelo VAR. No encontro entre as equipes pelo primeiro turno, houve empate por 1 a 1, na Arena Barueri, com gols de Arroyo e Felipe Anderson.
Siga todos os detalhes ao vivo com o Lance!
Reportagem do Lance! no Mineirão
A reportagem do Lance! já está presente no Mineirão para a partida entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro com nosso repórter Eduardo Statuti.
Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada
- 📅 Data: 18 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- 📺 Onde assistir: Prime Video
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha em tempo real.
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Prováveis escalações
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William; Fabrício Bruno, Villalba, Rojas; Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Neyser (Arroyo).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Barboza, Bruno Fuchs e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Felipe Anderson (Emiliano Martínez), Ramón Sosa e Vitor Roque.
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