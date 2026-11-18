Palmeiras monta 'operação resgate' para minimizar desfalques de Abel no Brasileirão
Clube contará com as chegadas de Flaco López, Giay e Arias a Belo Horizonte horas antes de encarar o Cruzeiro
O Palmeiras se movimentou nos bastidores para oferecer o maior número possível de opções a Abel Ferreira para o confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (17), considerado decisivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.
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Flaco López, Giay e Arias contaram com voos fretados pela diretoria para seguir diretamente a Belo Horizonte após defenderem suas respectivas seleções na última terça-feira (17). O trio desembarcou em Minas Gerais na madrugada desta quarta-feira e passou por avaliações físicas conduzidas por integrantes do departamento médico do clube. Apesar disso, a tendência é que os três iniciem o confronto no banco de reservas, em razão do desgaste e dos deslocamentos durante a Data Fifa.
Os paraguaios Gustavo Gómez e Mauricio, por sua vez, chegam ao Brasil apenas na noite da quarta-feira e serão desfalques. A dupla retorna a equipe diante do Flamengo, no final de semana, em confronto direto pela liderança. Piquerez, apesar de já estar na Academia de Futebol, teve constada lesão e segue em tratamento.
Principal responsável pela logística alviverde após a Data Fifa, Leila Pereira afirmou que pretende discutir possíveis mudanças no calendário do futebol brasileiro, mas descartou fazer reclamações públicas sobre o tema. Segundo a dirigente, a intenção é buscar uma solução por meio de conversas nos bastidores.
A presidente também revelou que o Palmeiras entrou em contato com as seleções sul-americanas para tentar evitar a convocação de jogadores do elenco durante o período decisivo da temporada. O pedido, no entanto, não foi atendido pelas federações.
- Eu costumo dizer que problemas sem solução são problemas resolvidos. Eu tenho problema hoje (calendário brasileiro). No futuro poderíamos pensar em resolver, não sei como, mas poderíamos pensar. Não sou uma mulher que reclama de calendário, arbitragem. A gente luta para melhorar sempre - explicou.
- Nós entramos em contato com as federações para que eles não fossem convocados, mas ninguém se sensibilizou, todos convocaram... O único que se sensibilizou foi o Uruguai, mas devolveu o Piquerez machucado - completou.
Desfalques do Palmeiras
Além dos convocados que não estarão à disposição, Abel Ferreira ainda convive com três desfalques por problemas físicos: o atacante Paulinho, o zagueiro Murilo e o lateral-esquerdo Jefté.
Os dois primeiros trabalham para reunir condições de atuar na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro. Já o lateral está fora de combate até o fim da temporada.
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