O Cruzeiro enfrenta, nesta quarta-feira (18), o Palmeiras, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, o técnico Artur Jorge projetou o que espera da partida que será realizada no Mineirão.

– É um jogo extremamente difícil, não só pela qualidade do nosso adversário, mas também por aquilo que é conquista de objetivo. Estamos numa reta final determinante para aquilo que é a campanha que queremos fazer. Nesta altura estamos todos muito satisfeitos por termos atingido já o direito de estar nas pré-eliminatórias da Copa Libertadores, que é um objetivo que tínhamos traçado também desde há algum tempo atrás – disse Artur Jorge em entrevista à TV Cruzeiro

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Além disso, Artur Jorge ainda destacou que a classificação para a Pré-Libertadores é pouco para as ambições celestes e que buscam garantir a terceira posição no Brasileirão.

– É pouco (a pré-Libertadores) porque queremos assegurar, garantir aquilo que é a posição que estamos neste momento (3º lugar). Foi uma jornada incrível para chegarmos até esta posição no dia de hoje. E é este o espírito dentro do grupo, de podermos lutar nos últimos quatro jogos pela manutenção deste terceiro lugar e para isso precisamos de ganhar os jogos – comentou.

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Artur Jorge em treino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Isto (recuperação) valida o nosso trabalho, aquilo que é o trabalho feito por nós próprios, pelos jogadores sobretudo, por toda a estrutura do clube e também uma premiação que nós queremos dar à nossa torcida, que de fato acredita em nós e que nos tem acompanhado. Eu tenho sentido muito desse carinho da Nação Azul. Aquilo que pode validar ainda mais esta recuperação é nós conseguirmos ser capazes de garantir este terceiro lugar – disse .

Cruzeiro x Palmeiras

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view), e o Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Onde assistir ao jogo entre Cruzeiro e Palmeiras