Único brasileiro da lista, Menino da Vila é convocado pelo Paraguai sub-16 para encarar o Brasil
Jogador das categorias de base do Santos foi selecionado pela primeira vez para defender a Albirroja; saiba mais
O meio-campista Víctor Fuganti, de 16 anos, jogador das categorias de base do Santos, teve sua primeira convocação para a seleção do Paraguai sub-16 divulgada na tarde desta quarta-feira (18), para disputar dois amistosos contra o Brasil.
A lista marca a presença do único brasileiro e único atleta que atua fora do futebol paraguaio entre os chamados para os confrontos. O jovem embarcou na noite da última segunda-feira (16) para se juntar à delegação.
Natural de Carapicuíba, região Metropolitana de São Paulo, e nascido em janeiro de 2010, o jogador possui cidadania paraguaia por parte de mãe e de avó, ambas nascidas no país vizinho. Com 1,86 m de altura, ele acumula passagens pelas categorias de base de Corinthians, Botafogo e Athletico-PR antes de chegar ao Peixe, em abril desta temporada, quando assinou contrato de formação válido por três anos.
Na equipe sub-16 santista, Fuganti joga no meio de campo, mas também pode atuar mais aberto pelos lados ou como extremo avançado. Antes de viajar, entrou em campo na tarde de segunda-feira (16) e marcou um dos gols da vitória do Santos por 3 a 1 sobre o União Mogi, resultado que garantiu o time nas oitavas de final da Copa M2. O Peixe volta a campo nesta quinta-feira (19) para enfrentar o Serrano pela fase eliminatória da competição.
Datas dos amistosos
A seleção paraguaia enfrentará o Brasil em duas partidas. Os amistosos internacionais ocorrerão com mando da Albirroja, no centro de treinamento oficial da Associação Paraguaia de Futebol (APF), localizado em Ypané, no Paraguai.
Os duelos estão marcados para a próxima quarta-feira (25) e para sexta-feira (27), ambos às 17h (de Brasília).
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