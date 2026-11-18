Já se passaram mais de três anos, mas a rápida passagem pelo Flamengo continua viva na memória de Jorge Sampaoli. Contratado em abril de 2023 para ocupar a vaga deixada por Vitor Pereira, o argentino teve bons momentos na Gávea. Acabou demitido cerca de cinco meses depois, poucos dias após o vice na final da Copa do Brasil, diante do São Paulo.

Em entrevista exclusiva à ESPN, o treinador tentou explicar por que o trabalho não deu certo num clube que vinha de uma temporada de glória: o Fla foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.

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Comandante abre o jogo sobre passagem pelo Flamengo

Para Sampaoli, o peso das campanhas vitoriosas anteriores foi enorme, em especial a de Jorge Jesus. O português é lembrado até hoje como o principal nome da transformação rubro-negra.

— Não sei se atrapalha diretamente o treinador que chega ao clube, mas existe uma comparação constante por parte do torcedor, porque aquele foi o time que bateu recordes. Então, certamente, o torcedor espera voltar a sentir o mesmo que sentiu em 2019 — afirmou o técnico.

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O argentino não vê o cenário como ideal, mas diz que já conhecia esse tipo de cobrança antes de topar o desafio.

— Isso é inevitável. O que acontece é que eu cheguei ao Flamengo em um momento de crise e no meio de uma competição. Além disso, a expectativa era muito alta, mas não conseguimos conquistar títulos. Isso gerou uma desconfiança em relação ao trabalho. E essa situação acontece com praticamente todo treinador que chega ao Flamengo — disse.

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Comandante teve passagem pelo Flamengo em 2023 (Foto: Reprodução/Instagram)

Confusão com atacante rubro-negro e comissão técnica

Sampaoli também apontou outro fator que, na avaliação dele, pesou contra o time naquele período. Foi a confusão envolvendo Pablo Fernández, preparador físico de sua comissão, que agrediu o atacante Pedro após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, em 29 de julho, no Independência, em Belo Horizonte. Segundo o treinador, o caso afetou diretamente os resultados nos jogos seguintes.

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Depois do Flamengo, o argentino ainda passou por Rennes, Atlético-MG e Talleres. Foi no clube de Córdoba que ele trabalhou pela última vez, até se despedir em 30 de agosto de 2026.