Líder do Brasileirão com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Flamengo controla o próprio destino na reta final de 2026. Isso não livrou o técnico Leonardo Jardim das ressalvas de Dejan Petkovic.

Em entrevista à ESPN, o ex-meia se recusou a opinar sobre a permanência do treinador, mas deixou claro que esperava um rendimento maior do time carioca.

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Ex-jogador dispara sobre ano do Flamengo

Petkovic afirmou que, de fora, não seria justo avaliar o profissional. Mesmo assim, apontou o saldo da temporada: mais derrotas do que conquistas. E classificou como "vexame" a hipótese de o clube ficar sem o título nacional:

— Não posso dizer se mandaria embora ou manteria, porque não estou dentro do clube. Por dentro, eu teria convicção do que fazer. De fora, julgar é injusto. Em campo, o Flamengo está perto de ganhar o Brasileirão, e tomara que ganhe. Mas, no ano, as derrotas pesaram mais do que os títulos. Só o estadual não basta para o elenco e o investimento. Perder o Brasileirão seria um vexame maior que o de 2023. O jogo-chave, para mim, foi o do Vasco, mas o futebol é imprevisível. Dá para reclamar de arbitragem e de VAR, mas a bola pune e a bola premia — disse o ex-jogador.

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Ele ainda previu que o Flamengo leva a taça e reforçou a divergência de ideias com o treinador. Petkovic afirmou que tem uma visão diferente do atual comandante rubro-negro:

— Acho que o Flamengo é campeão este ano. Tenho uma opinião de futebol diferente da do Leonardo Jardim, mas, sem estar lá dentro, não consigo dizer se manteria. De fora, o ano não é bom. Com esse elenco, a superioridade precisaria aparecer em todas as partidas, bem além do que se vê. Se sou muito melhor que o adversário, tenho que mostrar isso em 90% dos jogos, e isso não acontece — completou o ex-atleta.

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Atualmente comentarista, Petkovic teve grande passagem pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Próximo confronto Rubro-Negro

Contando com retorno de Gonzalo Plata à equipe, o técnico Leonardo Jardim possui mais uma opção de ataque para o duelo desta quarta. Às 20h30 (de Brasília), o time carioca recebe o Athletico-PR no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Líder do Brasileirão, o Flamengo está três pontos à frente do Palmeiras, vice-líder com 73 pontos somados até o momento. Ambos os times jogarão na noite desta quarta-feira (18). O Rubro-Negro disputa somente o Campeonato Brasileiro no restante deste ano, enquanto o rival Alviverde terá a final da Libertadores pela frente contra o Estudiantes no sábado (28).