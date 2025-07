A janela de transferência está aberta desde o dia 9 de julho, e os clubes terão até o dia 2 de setembro para registrar reforços para a sequência da temporada. Acompanhe ao longo do dia, ao vivo, as movimentações do Mercado da Bola no Lance!.

Flamengo confirma a chegada de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid

O Flamengo confirmou a contratação do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez como reforço para a sequência da temporada. Segundo o clube, o jogador desembarcará no Rio de Janeiro nesta terça-feira (22), em voo proveniente de Madrid, com previsão de chegada às 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Veja a matéria completa aqui!

(Foto: Federico Gambarini / AFP)

Botafogo encaminha empréstimos de Patrick de Paula e Rwan Cruz

O Botafogo encaminhou as saídas do volante Patrick de Paula e do atacante Rwan Cruz, ambas em contrato de empréstimo, para o Estoril, de Portugal e Real Salt Lake, dos Estados Unidos, respectivamente. Veja a matéria completa aqui!