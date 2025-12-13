A Chapecoense está de volta à elite do futebol brasileiro depois de quatro temporadas. Em uma campanha marcada por regularidade, o Verdão contou mais uma vez com a experiência do técnico Gilmar Dal Pozzo para garantir a terceira colocação na última rodada. Mas, como todos os clubes que voltaram à elite, a Chape vai precisar correr contra o tempo no planejamento antes do início da Série A, já no fim do mês que vem.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes de falar sobre a campanha, é fundamental destacar a figura de Dal Pozzo, que é um ídolo para a torcida da Chapecoense e foi personagem importante no crescimento do time nos últimos tempos. Esse foi o terceiro acesso dele pelo Verdão. Anteriormente, levou a equipe da Série C para a Série B em 2012 e, logo no ano seguinte, colocou a Chape na elite do futebol brasileiro pela primeira vez na história.

Esta edição de 2026, inclusive, vai marcar a oitava participação da Chapecoense na elite do futebol brasileiro (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2026).

continua após a publicidade

Chape sempre no topo

Elenco que levou a Chapecoense à Série A (Foto: Liamara Polli/AGIF/GazetaPress)

A Chape levou um susto logo no início da Série B com duas derrotas seguidas, contra CRB e Coritiba. Mas, na terceira partida, venceu o Paysandu por 2 a 0 e deslanchou na competição. A partir de então, a equipe já comandada por Gilmar Dal Pozzo, que amargou o vice-campeonato estadual em derrota no clássico para o Avaí, engatou boa sequência de jogos e se manteve regularmente no topo da tabela.

Não á toa, mesmo com as quatro derrotas seguidas que marcaram o momento de maior instabilidade da equipe na competição, entre as rodadas 25 e 28, o time seguiu lá em cima e conseguiu se recuperar rapidamente. Antes dessa turbulência, porém, a Chape emplacou 10 jogos seguidos de invencibilidade (seis vitórias e quatro empates), a melhor sequência de toda a Série B.

continua após a publicidade

Mas a Chapecoense só garantiu o acesso mesmo na última rodada ao bater o Atlético-GO por 1 a 0, em uma Arena Condá lotada, com gol de pênalti Walter Clar, que fez a equipe chegar aos 62 pontos.

Números da Chapecoense em 2025

Temporada: 22 vitórias, 18 empates e 13 derrotas em 53 jogos, com 71 gols marcados e 50 gols sofridos;

Campeonato Catarinense: 4 vitórias, 10 empates e 1 derrotas em 15 jogos, com 19 gols marcados e 15 gols sofridos;

✅Simule aqui todos os resultados da Copa do Mundo e veja quem será o campeão

Jogadores e torcida da Chapecoense comemoram acesso à Série A (Foto: Liamara Polli/AGIF/GazetaPress)

Projeções para 2026

Assim como todos os times que subiram à elite, a Chapecoense vai ter um desafio extra, já que o tempo curto para montar o elenco de olho no Campeonato Brasileiro, que começa no final de janeiro. A ideia da diretoria é montar um time "cascudo" e que tenha experiência de Série A para tentar manter o Verdão na elite.

A diretoria, inclusive, já corre atrás de reforços e fechou com nomes como Rafael Thyere, ex-Sport, e Ênio, ex-Juventude, ambos atuaram na Série A em 2025.