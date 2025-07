Outro zagueiro deixa o Internacional na janela de transferências

Depois de perder o uruguaio Rogel, que voltou para o Hertha Berlin-ALE após fim do contrato de empréstimo, o Internacional viu outro zagueiro deixar o Beira-Rio na janela de transferência iniciada no dia 2 de julho. Trata-se de Kaíque Rocha, que havia chegado em janeiro sem custos para o clube. O defensor vai jogar para o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal, e ainda deixar alguns euros nos cofres colorados.

Sem ser aproveitado pelo técnico Roger Machado – desde que voltou ao Alvirrubro, em janeiro, atuou apenas 19 minutos, durante o Gauchão –, o camisa 27 já havia pedido para ser negociado. O Colorado, agora, tem cinco zagueiros no grupo.

Saída foi noticiada na terça-feira

A informação de saída do jogador surgiu na tarde de terça-feira (22). O atleta apareceu no CT Parque Gigante, mas não participou dos treinos. Kaíque havia ido até o local apenas para se despedir dos companheiros.

Enquanto os colegas de time trabalhavam nos campos de treinamento, o portal Vozes do Gigante noticiou a saída do zagueiro. Pouco depois, o Lance! confirmou a negociação. Os direitos econômicos de Kaíque foram vendidos ao Casa Pia por cerca de 500 mil euros, ou R$ 3,2 milhões na cotação atual. O clube foi nono lugar no Campeonato Português 2024/2025.

Quem são os defensores que ficam

Vitão é titular absoluto do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Por enquanto, o Inter ficou com cinco zagueiros. Além os titulares Vitão e Victor Gabriel, que têm possibilidade de sair na janela que se encerra apenas em 2 de setembro, o técnico Roger Machado conta ainda com Gabriel Mercado, que foi reintegrado ao grupo após nove meses se recuperando de lesão no joelho esquerdo, Juninho e Clayton Sampaio.

Em caso de necessidade, pela altura e por já ter exercido a função, o volante Richard pode ser utilizado. A posição é uma das que necessitam de reforço, conforme avaliações internas. Então, é possível que um defensor seja anunciado em breve.