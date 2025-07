O Botafogo encaminhou as saídas do volante Patrick de Paula e do atacante Rwan Cruz, ambas em contrato de empréstimo, para o Estoril, de Portugal e Real Salt Lake, dos Estados Unidos, respectivamente.

Patrick de Paula foi uma das primeiras contratações da era SAF, com John Textor, mas não engrenou. Contratado junto ao Palmeiras, o meia acumulou lesões nas quase quatro temporadas e um empréstimo, para o Juventude. Havia a expectativa por um 2025 de evolução, o que aconteceu em breve recorte sob o comando de Renato Paiva.

O camisa seis soma 58 jogos com a camisa alvinegra, com sete gols marcados. Seu contrato com o Estoril irá até o meio de 2026, enquanto o com o Botafogo a expirar em dezembro do próximo ano.

Rwan Cruz comemorando uma vitória do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Já Rwan Cruz chegou cercado de expectativas por parte do setor de análise de mercado do Botafogo. Revelado pelo Santos e com passagem pelo Vasco, o atacante estava no Ludogorets, da Bulgária, e custou cerca de R$ 48 milhões aos cofres no início da atual temporada.

O centroavante, camisa nove, entrou em campo na reta final do duelo com o Sport, vencido por 1 a 0, já com as tratativas avançadas. Rwan também assinará contrato de uma temporada com o Real Salt Lake. As informações são do "O Globo" e foram confirmadas pelo Lance!.

O Botafogo segue atento ao mercado. A diretoria alvinegra acertou recentemente se chegadas de Danilo, volante, e Jordan Barrera, meias-atacante, e estuda se fará novas investidas.